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Robin, čiji je nadimak "As", priključiće se Red Bulovom programu za razvoj igrača od 2027. godine, nakon što je ostvario dobre rezultate u kartingu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Svi smo oduševljeni i uzbuđeni što je Robin izabran da budući trkački put nastavi kao član Red Bulovog juniorskog tima. Oni nude ubedljiv i sveobuhvatan program za razvoj i negovanje Robinovog napretka u narednim godinama i pružaju mu sva iskustva potrebna za razvoj njegovog prirodnog talenta", rekao je Kimi Raikonen.

Iz tog programa izašli su Sebastijan Fetel i Maks Verstapen, četvorostruki svetski šampioni.

Robinov otac Kimi je poslednji vozač Ferarija koji je bio svetski šampion, 2007. godine. On je završio karijeru 2021. godine, a u 349 trka ostvario je 21 pobedu i imao je 103 plasmana na pobedničko postolje. Takmičio se i u Svetskom reli šampionatu i Naskaru.

Direktor Red Bula Loran Mekis rekao je da je Robin već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu.

"Njegova brzina, trkačke sposobnosti i prirodni talenat učvrstili su ga kao jednog od najperspektivnijih mladih vozača u njegovoj starosnoj grupi. Istovremeno, impresionira svojom zrelošću, smirenim pristupom i jasnim fokusom na vožnju", naveo je on.

"Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stavljanja nepotrebnog pritiska. Put kroz motosport je dug i daćemo mu vreme, podršku i resurse koji su mu potrebni da izvuče maksimum iz svog potencijala", dodao je Mekis.

Prošle godine, u Meklarenov razvojni program prmljena je Ela Hakinen, ćerka dvostrukog svetskog šampiona Mike Hakinena.

(Beta)