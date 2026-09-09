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Grčki sportski svet zavijen je u crno nakon vesti o smrti 21-godišnje atletičarke Faji Dimitriadu, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći na Rodosu.

Dimitriadou je bila članica Atletskog kluba Edesa. Takmičila se u disciplini na 400 metara i već kao mlađa pokazala veliki potencijal.

Nastupala je u kategorijama U16 i U18, gde je beležila zapažene rezultate, a tokom karijere uspela je da osvoji i titulu šampionke Grčke.

Nažalost njen život prekinut je u 21. godini. Saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak, 7. septembra, oko 4.35 ujutru na Rodosu.

Prema dosadašnjim informacijama, Faji je upravljala motociklom, dok se na njemu nalazio i 27-godišnji putnik. Iz za sada neutvrđenih razloga izgubila je kontrolu nad vozilom.

Motocikl je skrenuo sa puta, prevrnuo se i udario u zadnji deo parkiranog automobila. Mlada atletičarka je tom prilikom izgubila život, dok policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Od Faji su se emotivnim saopštenjem oprostili i iz njenog kluba.

"Nije bila samo izuzetna atletičarka i šampionka Grčke, već dete puno vrlina, osmeha i svetlosti. Naša porodica je danas siromašnija“, navodi se u poruci Atletskog kluba Edesa.