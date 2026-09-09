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Vozač Vilijamsa Karlos Sainc ocenio je da će nova staza Madring, koja će ovog vikenda debitovati u Formuli 1 na Velikoj nagradi Španije, biti jedna od najzahtevnijih u sezoni.

"Deluje veoma intenzivno, sa krivinom za krivinom i zidom za zidom. Biće to jedna od najtežih i najintenzivnijih staza za vozača", rekao je Sainc, koji je rođen u Madridu.

On je novu stazu uporedio sa stazama u Bakuu i Džedi, istakavši da očekuje zanimljivo trkanje.

"Podseća me na kombinaciju Bakua i Džede, a to su neke od novijih staza koje su dodate u kalendar. Iskreno, to su neke od najzabavnijih staza i one koje pružaju najbolje trkanje. Jedva čekam da je isprobam", dodao je Sainc Madring je dug 5,4 kilometra i ima 22 krivine, a posebno se izdvaja nagnuta krivina "La Monumental", duga više od 500 metara, sa maksimalnim nagibom od 24 odsto.

Ulaznice za trkački vikend su rasprodate, a organizatori očekuju oko 350.000 gledalaca. Velika nagrada Španije vraća se u madridski region posle 45 godina, a Madring ima ugovor sa Formulom 1 do 2035. godine.

Prvi treninzi biće održani u petak, kvalifikacije u subotu, a trka u nedelju.