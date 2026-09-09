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Vozač ekipe Visma je do pete etapne pobede na ovogodišnjoj Vuelti stigao posle 4:07,15 sati.

On je u sprint završnici slavio ispred Belgijanca Joedija Meusa (Red Bul) i Danca Korta Nilsena Magnusa (Uno-X Mobility).

Vodeću poziciju u generalnom plasmanu zadržao je vozač ekipe Muvistar Španac Enrik Mas sa ukupnim vremenom 60 sati, devet minuta i 44 sekunde.

Drugi u generalnom plasmanu je vozač Dekatlona Austrijanac Feliks Gal sa dva minuta i šest sekundi zaostatka, a treći Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa dva minuta i 10 sekundi zaostatka za vodećim.

Naredna, 18. etapa je individualni hronometar, i vozi se sutra od El Puerto de Santa Marije do Heres de la Frontera.

(Beta)