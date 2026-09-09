Britanski biciklista Metju Brenan pobednik je 17. etape trke Vuelta, vožene od Dos Hermanjasa do Sevilje.
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BRITANAC NE STAJE: Metju Brenan stigao do pete pobede na ovogodišnjoj Vuelti
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Vozač ekipe Visma je do pete etapne pobede na ovogodišnjoj Vuelti stigao posle 4:07,15 sati.
On je u sprint završnici slavio ispred Belgijanca Joedija Meusa (Red Bul) i Danca Korta Nilsena Magnusa (Uno-X Mobility).
Vodeću poziciju u generalnom plasmanu zadržao je vozač ekipe Muvistar Španac Enrik Mas sa ukupnim vremenom 60 sati, devet minuta i 44 sekunde.
Drugi u generalnom plasmanu je vozač Dekatlona Austrijanac Feliks Gal sa dva minuta i šest sekundi zaostatka, a treći Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa dva minuta i 10 sekundi zaostatka za vodećim.
Naredna, 18. etapa je individualni hronometar, i vozi se sutra od El Puerto de Santa Marije do Heres de la Frontera.
(Beta)
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