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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Igo Deska i Nedim Remili sa po sedam pogodaka. Dragan Pešmalbek i Mate Ganč-Peto postigli su po pet, Ivan Martinović dodao je četiri, dok je Jahja El Dera tri puta zatresao mrežu Porta.

Po jedan pogodak postigli su Janis Len, Patrik Ligetvari, Luka Cindrić, Imre Bence i Adel.

Kod Porta je prednjačio Antonio Areja Boržes sa sedam golova, dok je Pedro Fernandes postigao pet. Dijogo Martinez je utakmicu završio sa tri pogotka, a po dva su dodali Oskar Person, Pedro Oliveira, Žoze Gomeš, Vasko Košta i David Brandao.

Mađarski velikan do očekivanog trijumfa nije stigao lako. Porto je tokom prvog poluvremena pružio veoma snažan otpor favorizovanom domaćinu, držao rezultatski priključak i nije dozvoljavao domaćinu da se odvoji.

Vesprem je na veliki odmor odneo minimalnu prednost od 15:14, pa je posle prvih 30 minuta bilo jasno da će domaćin morati značajno da podigne nivo igre ukoliko želi da izbegne dramu na evropskoj premijeri.

To se i dogodilo u nastavku. Mađarski prvak zaigrao je znatno čvršće u odbrani, ubrzao tranziciju i počeo da kažnjava greške portugalske ekipe.

Podsetimo u ovoj grupi je i šampion Srbije Partizan koji u četvrtak dočekuje Fukse Berlin.