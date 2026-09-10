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Na današnji dan, 10. septembra 1933. godine, Monca je postala poprište jedne od najmračnijih stranica u istoriji automobilizma.

U samo nekoliko sati život su izgubila trojica vrhunskih vozača – Đuzepe Kampari, Mario Umberto Borzakinji i Stanislav Čajkovski.

Bio je to dan koji je trebalo da bude praznik brzine. Umesto toga, Monca je postala mesto tragedije koja je zauvek ostala upisana u istoriju automobilskih trka.

Na stazi su se tog 10. septembra 1933. održavale trke u okviru Velike nagrade Monce, a publika je došla da vidi neke od najvećih zvezda tadašnjeg automobilizma. Među njima je bio i Đuzepe Kampari, jedan od najpopularnijih italijanskih vozača tog vremena.

A upravo on će tog dana doživeti tragičan kraj.

Kampari pred domaćom publikom

Kampari je bio ogromno ime italijanskog automobilizma. Osvojio je Veliku nagradu Italije 1931. godine, pobedio na Velikoj nagradi Francuske 1933. i iza sebe imao bogatu karijeru u Alfa Romeu.

Posebno potresan detalj jeste činjenica da je tog dana trebalo da bude njegova oproštajna trka. Prema istorijskim zapisima, 41-godišnji Kampari najavio je da će se povući iz automobilizma i posvetiti se karijeri operskog pevača.

Publika ga je zato dočekala ovacijama, a onda je usledila katastrofa.

1/5 Vidi galeriju Legendarni italijanski automobilista - Đuzepe Kampari Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, History and Art Collection / Alamy / Profimedia, Historic Collection / Alamy / Profimedia

Jedna krivina odnela dva života

Tokom jedne od trka na brzoj, nagnutoj južnoj krivini Monce, Kampari i njegov veliki rival i prijatelj Borzakinji borili su se za poziciju.

Na stazi su postojali problemi sa uljem i podloga je bila izuzetno zahtevna. Kampari je izgubio kontrolu, a Borzakinji, koji je bio iza njega, nije uspeo da izbegne incident.

Kampari je stradao na licu mesta, dok je Borzakinji teško povređen i preminuo istog dana u bolnici u Monci.

Dvojica velikih vozača bila su mrtva. A tragični dan još nije bio završen.

Još jedna tragedija

Organizatori su potom održali sastanak sa vozačima i razgovarali o opasnom delu staze. Problematična zona je očišćena, a trke su nastavljene.

U finalnoj trci, nekoliko sati kasnije, nova tragedija.

Poljski aristokrata i vozač Stanislav Čajkovski vozio je Bugati kada je njegov automobil doživeo kvar. Nakon gubitka kontrole, Čajkovski je doživeo fatalnu nesreću na istoj južnoj krivini. Njegov automobil se zapalio, a poljski vozač je izgubio život.

Tako su trojica vrhunskih vozača izgubila život istog dana na istoj stazi.

"Crni dan Monce"

Tragedija je ostavila dubok trag u svetu automobilizma i 10. septembar 1933. ostao je zapamćen kao "Crni dan Monce".

Posebno je pogodila velikane tog vremena. Enco Ferari je ostao bez Kamparija, koji je vozio automobil prijavljen preko njegovog tima, dok je legendarni Tacio Nuvolari izgubio bliskog prijatelja i kolegu. Istorijski zapisi navode da je Nuvolari ostao uz porodice stradalih i proveo noć u bolnici.

Tragedija je imala i šire posledice. Monca je posle tog događaja počela da uvodi izmene na stazi, uključujući promene koje su imale za cilj smanjenje brzina na opasnom delu.

Jedan dan, tri života i jedna krivina koja je zauvek ostala simbol najcrnijih dana u istoriji Monce.

I zato se 10. septembar 1933. i danas pamti kao jedan od najtragičnijih datuma ranog automobilizma.