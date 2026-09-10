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Trener Zoran Bajić rekao je da je ekipa tokom prethodnih sedam nedelja odradila kvalitetne pripreme, ali da joj predstoji period uigravanja.

"Zadovoljstvo je i čast što sam trener Novog Beograda. Spremamo se od 27. jula, a bazične pripreme su odrađene na zavidnom nivou. Pre dva dana priključili su nam se reprezentativci posle povratka sa Mediteranskih igara. Čestitam im na igrama i dobrom rezultatu", rekao je Bajić.

Novi Beograd će od 11. do 13. septembra biti domaćin tradicionalnog Memorijalnog turnira "Vlaho Bato Orlić", na kojem će učestvovati još Vuljagmeni, Partizan, reprezentacija Kazahstana i Primorac iz Kotora.

"Turnir će nam poslužiti kao uvertira za ono što nas očekuje, a to su kvalifikacije za Ligu šampiona. Vaterpolski nam je nedostajalo vremena da se uigramo jer su reprezentativci došli pre dva dana, ali mislim da ćemo brzo doći u takmičarsku formu kada to bude najpotrebnije", kazao je Bajić.

Posle memorijala Novi Beograd putuje u Rumuniju, gde će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona. U grupi će mu rivali biti domaća Oradea, Špandau i Strazbur.

Potpredsednik kluba Aleksandar Šoštar istakao je da su ambicije Novog Beograda ostale nepromenjene.

"Ambicije kluba su identične kao svih ovih godina, a to je da u svim takmičenjima u kojima budemo učestvovali budemo u borbi za sam vrh. Šta će biti zavisi od mnogo faktora, ali ono što mi budemo mogli da damo, daćemo maksimum i mislim da će mnogi biti iznenađeni šta sve ova ekipa može da uradi", rekao je Šoštar.

Reprezentativac Miloš Ćuk ocenio je da je ekipa značajno promenjena u odnosu na prošlu sezonu i dodatno podmlađena.

"Dodatno smo se podmladili i ima puno novih igrača. Jedno je sigurno, radimo veoma kvalitetno poslednjih sedam nedelja i verujem da će sve biti kako treba i da ćemo pružati dobre partije", rekao je Ćuk.

Vaterpolista Vasilije Martinović istakao je da je prvi cilj plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

"Ambicije su iste kao i svake godine što se tiče ovog kluba. Želimo da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona. Idemo utakmicu po utakmicu i verujemo da ćemo biti najkvalitetnija ekipa na turniru, da ćemo upisati sve tri pobede i kao prvi se plasirati u grupnu fazu", rekao je Martinović.

Novi Beograd će u novu sezonu ući sa sastavom: Milan Glušac, Vladimir Glišović, Luka Jelačić, Marko Dimitrijević, Miloš Ćuk, Viktor Urošević, Miroslav Perković, Nikola Nikolov, Nikola Kojić, Andrija Korać, Vasilije Martinović, Kristijan Šulc, Danilo Rajević, Nils Hofmajer, Luka Pajić, Uroš Munćan, Matijaš Mesaroš i Nika Susišvili.

Stručni štab čine Zoran Bajić, Aleksandar Papić, Zoran Mijlakovski, Branislav Jerković i Mladen Marinković.

(Beta)