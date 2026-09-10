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Hamilton je tom prilikom izleteo van staze nakon što ga je Lekler izgurao pri izlasku iz prve šikane, zbog čega je izgubio šest pozicija i trku završio na šestom mestu.

"Razgovarali smo sa Luisom. Oduvek smo imali odličan odnos i veoma ga poštujem. Rekao sam mu da u drugoj krivini nisam postupio onako kako je trebalo, niti onako kako bi timski kolega trebalo da se ponaša", rekao je Lekler uoči Velike nagrade Španije u Madridu, a preneo Skaj Sport.

On je dodao da je u žaru borbe prešao granicu.

"Kada ste veoma motivisani, kao što smo Luis i ja, ponekad odete predaleko. Upravo to sam uradio i potrudićemo se da se to više ne ponovi", kazao je Lekler.

Hamilton je istakao da je zadovoljan načinom na koji su rešili nesporazum i pohvalio Leklera zbog otvorenog razgovora.

"SelI smo licem u lice, razgovarali otvoreno i rešili problem. Mislim da to pokazuje njegovu zrelost. Obojica želimo da pobedimo i pružimo maksimum za tim", rekao je Hamilton.

Lekler je u Monci doživeo i težak udes na kraju trke, ali je posle dodatnih pregleda dobio dozvolu da nastupi na Velikoj nagradi Španije.

"Sada sam 100 odsto spreman. Posle udesa sam kratko osećao vrtoglavicu, ali mi je već od ponedeljka bilo mnogo bolje. Imao sam nekoliko tretmana zbog vrata, gde sam najviše osetio udar, i sada se osećam dobro", rekao je vozač Ferarija.

(Beta)