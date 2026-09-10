– Vikend pre kraja sezone iskoristio sam da potvrdim titulu šampiona u konkurenciji seniora kada je u pitanju nacionalni šampionat i Otvoreno prvenstvo Srbije, do koje svako ne bih došao da nije bilo nesebične pomoći mog tima, na čijem čelu je niko drugi do moj otac, mada je ovog vikenda glavni mehaničar je bio Srđan Pavlović. Svaki vikend koji provodimo zajedno na stazama u zemlji i okruženju mi mnogo znači, jer vrhunski pripremljen karting i ogromna podrška, su skoro pola posla, meni “samo” preostaje da pružim maksimum na stazi i uspeh je tu. Stazu na Ada Huji poznajem više nego dovoljno da tako reći nije bilo nikakvih iznenađenja, počev od kvalifikacija i sve tri trke. Koristim priliku da se zahvalim konkurenciji na fer i korektnom trkanju, što je mnogo važno. Osam takmičara na startu za naše uslove je pristojan broj vozača, koji i te ako imaju šta da pokažu publici kada su u pitanju brzina i tehnika vožnje. Kada je u pitanju domaći šampionat ostaje još jedno takmičenje, na kojem ću svakako uzeti učešće i voziti kao da mi je svaki poen važan za titulu, jer samo tako se ispravno postupa kada je suvozemni tehnički sport u pitanju. U međuvremenu preostaje nam međunarodna scena koja će mi dobro doći da „brusim“ formu – jasan je Uroš Bogdanić.