Slušaj vest

Pretposlednju trku nacionalnog šampionata i Otvorenog prvenstva Srbije u karting disciplini održanu prvog vikenda septembra Uroš Bogdanić je iskoristio da potvrdi dominaciju i „overi“ titulu šampiona u klasi senior rotaks pod pokroviteljstvom Sportskog auto karting saveza Srbije.

U konkurenciji 8 seniora Bogdanić je bio najbrži na sve tri trke kako nalaže Pravilnik takmičenja, i pride je bio najbrži na kvalifikacijama.

Vikend pre kraja sezone iskoristio sam da potvrdim titulu šampiona u konkurenciji seniora kada je u pitanju nacionalni šampionat i Otvoreno prvenstvo Srbije, do koje svako ne bih došao da nije bilo nesebične pomoći mog tima, na čijem čelu je niko drugi do moj otac, mada je ovog vikenda glavni mehaničar je bio Srđan Pavlović. Svaki vikend koji provodimo zajedno na stazama u zemlji i okruženju mi mnogo znači, jer vrhunski pripremljen karting i ogromna podrška, su skoro pola posla, meni “samo” preostaje da pružim maksimum na stazi i uspeh je tu. Stazu na Ada Huji poznajem više nego dovoljno da tako reći nije bilo nikakvih iznenađenja, počev od kvalifikacija i sve tri trke. Koristim priliku da se zahvalim konkurenciji na fer i korektnom trkanju, što je mnogo važno. Osam takmičara na startu za naše uslove je pristojan broj vozača, koji i te ako imaju šta da pokažu publici kada su u pitanju brzina i tehnika vožnje. Kada je u pitanju domaći šampionat ostaje još jedno takmičenje, na kojem ću svakako uzeti učešće i voziti kao da mi je svaki poen važan za titulu, jer samo tako se ispravno postupa kada je suvozemni tehnički sport u pitanju. U međuvremenu preostaje nam međunarodna scena koja će mi dobro doći da „brusim“ formu – jasan je Uroš Bogdanić.

Privremeni rezultati

Mini rotaks: 1. N. Đuričković, 2. I. Janićijević, 3. N. Radetić

Mini talent: 1. I. Nikolić, 2. S. Jarukovski, 3. L. Radenković

Junior rotaks: 1. M. Marković, 2. M. Janković, 3. P. Mirković

Seniori rotaks: 1. U. Bogdanić, 2. L. Čakarević, 3. K. Gabor

TAG: 1. A. Marković, 2. Ž. Stjepanović, 3. S. Maksić

Ne propustiteOstali sportoviPOTPUNA DOMINACIJA: Đuričković najbrži na Ada Huji
Nikša-Đuričković-Zalužani-Banja-Luka-jun-2026-800x510.jpg
Ostali sportoviDRUGA TRKA DUPLOG PROGRAMA ZA CENTRALNOEVROPSKU ZONU: Andrej Petrović najbrži senior na Ada Huji
karting vožnja
Ostali sportoviDUPLA TRKA CENTRALNOEVROPSKE ZONE U KARTINGU: Andrija Kostić domaćinski na Ada Huji
serbian-rejsing-tim-ada-huja-cez-april-2023.jpg
Ostali sportoviNA KARTODROMU ADA HUJA: Otvorena trka za Nagradu Beograda 2019
nemanja-svjetlicic-sss-dejan-stojic-amss-stanisa-lazarac-sakss.jpg

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir