POTOP PARTIZANA NA POVRATKU U LIGU ŠAMPIONA: Crno-beli na bolan način shvatili šta je elita, moćni Nemci prejaki za srpskog prvaka!
Partizan se posle 13 godina vratio elitno takmičenje i odmah na startu dobio jednog od najtežih rivala nemački Fukse Berlin, aktuelnog vicešampiona Evrope.
Utakmica je odigrana u dvorani "Aleksandar Nikolić" pred oko tri hiljade gledalaca.
Ekipa iz Berlina i ove sezone važi za jednog od glavnih kandidata za osvajanje Lige šampiona.
Partizan je dobro ušao u meč,držao je priključak prvih deset minuta, ali je vrlo brzo kvalitet nemačkog kluba došao do izražaja.
Nemci su dodali gas i očas posla bilo je 7:14. Primetna je bila razlika u klasi, a na poluvremenu Partizan je imao osam golova minusa 15:23.
U nastavku crno-beli su pokušali da uhvate prilkjučak, ali moćni Berlin to nije dozvoljavao. Prednost je otišla na dvocifrenu za potpuni debakl crno-belih.
Ipak ne treba očajavati, za crno-bele je i samo učešće u elitnom takmičenju nagrada i velika škola.
Matijas Gidsel sa 9, Tobijas Grendal sa 8 i Leo Prantner sa 8 golova predvodili su ekipu Fikse Berlina, naš Mijajlo Marsenić je postigao pet, a u Partizanu najefikasniji su bili Crnoglavac, Kuleš i Vagner sa po 6 pogodaka, Lumbroso ih je pratio sa pet golova.
U narednom kolu crno-beli gostuju Portu.