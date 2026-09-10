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Partizan se posle 13 godina vratio elitno takmičenje i odmah na startu dobio jednog od najtežih rivala nemački Fukse Berlin, aktuelnog vicešampiona Evrope.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija sa rukometne Lige šampiona Foto: Kurir

Utakmica je odigrana u dvorani "Aleksandar Nikolić" pred oko tri hiljade gledalaca.

Ekipa iz Berlina i ove sezone važi za jednog od glavnih kandidata za osvajanje Lige šampiona.

Partizan je dobro ušao u meč,držao je priključak prvih deset minuta, ali je vrlo brzo kvalitet nemačkog kluba došao do izražaja.

Nemci su dodali gas i očas posla bilo je 7:14. Primetna je bila razlika u klasi, a na poluvremenu Partizan je imao osam golova minusa 15:23.

U nastavku crno-beli su pokušali da uhvate prilkjučak, ali moćni Berlin to nije dozvoljavao. Prednost je otišla na dvocifrenu za potpuni debakl crno-belih.

Ipak ne treba očajavati, za crno-bele je i samo učešće u elitnom takmičenju nagrada i velika škola.

Matijas Gidsel sa 9, Tobijas Grendal sa 8 i Leo Prantner sa 8 golova predvodili su ekipu Fikse Berlina, naš Mijajlo Marsenić je postigao pet, a u Partizanu najefikasniji su bili Crnoglavac, Kuleš i Vagner sa po 6 pogodaka, Lumbroso ih je pratio sa pet golova.

U narednom kolu crno-beli gostuju Portu.