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Partizan se posle 13 godina vratio elitno takmičenje i odmah na startu dobio jednog od najtežih rivala nemački Fukse Berlin, aktuelnog vicešampiona Evrope.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija sa rukometne Lige šampiona Foto: Kurir

Crno-beli su ubedljivo poraženi, a nakon utakmice svoj utisak izneo je Andrej Trnavac.

Trnavac je istakao da je crno-beli tim imao dobar početak, ali da je veliki broj grešaka kasnije presudio.

"Teško na kraju, nažalost. Jedanaest razlike, ali mogu reći da smo lepo počeli. Žao mi je što nismo iskoristili na početku neke bekove odlične odbrane", rekao je Trnavac.

Golman Partizana posebno je ukazao na tehničke greške koje su njegovom timu dodatno otežale posao protiv nemačkog velikana.

"Na kraju, dosta naših tehničkih grešaka, dosta golova na prazan gol. Dosta golova smo primili čak i kad ih postignemo kroz centar na prazan gol, tako da je možda to nešto i presudilo", dodao je Trnavac.

Crno-beli su se namučili protiv ekipe koja je prethodne dve sezone igrala finale Lige šampiona, a Trnavac je svestan kvaliteta protivnika koji je stigao u Beograd.

"Nažalost, znamo o kakvoj se ekipi radi. To je možda najbolja ekipa na svetu, predvođena Gidselom", poručio je rukometaš Partizana.

Ipak, uprkos ubedljivom porazu, za Trnavca je utakmica u dvorani "Aleksandar Nikolić" imala posebnu težinu. Igranje pred navijačima Partizana u najelitnijem evropskom takmičenju bilo je ostvarenje sna.

"Mogu reći da je lepo. To je nešto što smo svi mi koji smo ovde, od malih nogu u Partizanu, sanjali. Tako da je bilo prelepo. Žao mi je što je ovakav rezultat i to, ali nadamo se da će sledeći put biti bolje", zaključio je Trnavac.