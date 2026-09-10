Slušaj vest

Rukometaši Partizana izgubili su u Beogradu od Fuhse Berlina 33:44 (15:23), u utakmici prvog kola Grupe A u Ligi šampiona.

Partizan nije uspeo da parira dvostrukom finalisti Lige šampiona, ali je Bekir Čordalija imao nekoliko odličnih intervencija i bio među zapaženijima u redovima domaćeg tima.

„Očekivala se brza utakmica, a protivnik je pokazao zbog čega je vicešampion Evrope. Ipak, možemo da budemo ponosni na sebe. Još uvek se uigravamo i verujem da će sve doći na svoje. Poseban je osećaj igrati pred ovakvim navijačima. Protivnik je bio dosta brži, pripremali smo se za to, ali su još jednom pokazali zašto su u vrhu i zašto se stalno bore za trofeje“, rekao je Čordalija.

Na pitanje šta je nedostajalo Partizanu, golman crno-belih istakao je da ekipi treba još vremena da se uigra.

„Nedostaje nam da se bolje uklopimo i upoznamo. Neki igrači su imali i problema sa povredama. Protiv ovakvih ekipa morate da se pripremite na mnogo višem nivou i budete spremni na to da iz gotovo nemogućih situacija naprave priliku. Za takve igrače potreban je poseban način pripreme“, zaključio je Čordalija.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija sa rukometne Lige šampiona Foto: Kurir