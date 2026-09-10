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Španski 45-godišnji vozač rekao je novinarima u Madridu, uoči trke za Veliku nagradu Španije, da je jedna od opcija nastup u Svetskom šampionatu izdržljivosti, umesto u Formuli 1.

1/6 Vidi galeriju Fernando Alonso Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/ Ali Haider, Printskrin/Instagram

On očigledno ne uživa previše u trenutnom periodu u Formuli 1, dok Aston Martin nastavlja da se muči, a nova pravila umanjuju značaj uticaja vozača.

"Radi se o tome da shvatimo kakav će uticaj pravila od naredne godine imati na trkanje i na samu vožnju. Sadašnji automobili, kao što sam mnogo puta rekao, nisu najbolji automobili za vožnju i uživanje. ;Ali sledeće godine, mislim, pravimo korak, nadam se, u pravom smeru", rekao je Alonso.

"Istovremeno, moram da razmislim koji je najbolji program za narednu godinu i da sednem sa timom. Da li za volanom ili u nekoj drugoj ulozi, tamo gde ću moći najviše da pomognem, to će biti najvažnija stvar o kojoj ćemo zajedno odlučiti", dodao je on.

Alonso nije detaljnije objasnio na kakvu je drugu ulogu mislio naredne sezone. On je, međutim, brzo odgovorio potvrdno kada je upitan da li je opcija nastup u šampionatu izdržljivosti sportskih automobila.

Vozači se žale na to što se bolidi za 2026. godinu u velikoj meri oslanjaju na električnu energiju, kao i na kompromise koje su zbog toga prinuđeni da prave na stazi. Četvorostruki svetski šampion iz Red Bula Maks Verstapen je ranije ove godine rekao da je čak razmišljao o odlasku iz Formule 1 ukoliko ne dođe do promena.

Formula 1 je u junu saopštila da će od naredne godine preći na veću snagu motora i manji udeo električne hibridne energije.

Alonso je rekao da je njegov najbolji dan u godini do sada bio kada je nedavno u Barseloni vozio stariji Meklarenov bolid.

"Znate, vozio sam automobile bez baterija, bez ičega. Samo sipam gorivo, stavim gume, mnogo buke, mnogo videa, čepići za uši, zaista neverovatno", dodao je on.

Alonso je ove sezone osvojio samo tri boda u 13 trka, a najbolji rezultat mu je deveto mesto u Holandiji u avgustu.

On je tokom karijere pobedio u tri trke Formule 1 u Španiji, dva puta u Barseloni i jednom u Valensiji, ali zna da u Madrid, koji se vraća u kalendar Formule 1 posle 45 godina, dolazi bez šanse da ponovo trijumfuje.

"To se ove godine neće dogoditi. Da, svesni smo toga i radićemo na tome da dobijemo konkurentniji paket i da u budućnosti imamo takvu mogućnost", naveo je Alonso.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, a trka za Veliku nagradu Španije vozi se u nedelju od 15 časova.