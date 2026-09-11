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Rasel je prošle nedelje u trci u Monci zauzeo drugo mesto iza Antonelija, koji je startovao sa 19. mesta zbog kazne koju je dobio zbog izmena na motoru.

Antoneli ima 66 bodova više od Rasela, 10 trka pre kraja.

Kako je preneo Skaj, Rasel je sezonu počeo kao favorit za titulu, ali je ostvario samo dve pobede u odnosu na Antonelijevih sedam, pri čemu je 20-godišnji italijanski vozač konstantno bio brži, naročito kada je reč o tempu u trci.

Upitan kako se oseća zbog toga što se našao u situaciji u kojoj nema odgovor na Antonelijevu brzinu, Rasel je odgovorio: "Imam odgovor i radim na tome, a napredak je veliki".

"Veoma sam zadovoljan tim korakom koji sam napravio jer je suštinska promena stila vožnje nešto što mnogi vozači mogu da postignu, ali biti brz sa tim stilom je već druga tema", rekao je Rasel.

"Osećam da je moj učinak od letnje pauze... U sve tri kvalifikacione sesije bio sam ispred njega, a moj tempo u trci bio je na njegovom nivou u ove dve trke. To pre pauze nisam mogao da kažem. Definitivno sam veoma zadovoljan tim napretkom. ;Videćemo šta nam ostatak sezone donosi", dodao je britanski vozač.

Rasel je u više navrata rekao da je usredsređen na poboljšanje svojih nastupa, a ne na razmišljanje o tome kako da sustigne Antonelija. Međutim, uoči povratka Formule 1 u Madrid i trke u nedelju, priznao je da će mu biti potrebna sreća ukoliko ove godine želi da osvoji svoju prvu titulu u konkurenciji vozača.

Pored zaostatka u bodovima, Rasel će od sada pa do kraja sezone morati da obavi i kaznu zbog ugradnje novih komponenti motora, zbog čega će jednu trku morati da počne sa začelja.

Govoreći o svojim šansama za osvajanje titule, Rasel je rekao: "Ne pokušavam da zavaravam sebe. Realnost je da je moj timski kolega ove godine bio bolji od mene".

"Imao sam i malo loše sreće, ali on zaslužuje da bude vodeći i trenutno zaslužuje poziciju u kojoj se nalazi. ;Što se mene tiče, idem trku po trku. Pokušaću da pobedim u što većem broju trka. ;Ako želim da osvojim ovaj šampionat, biće mi potrebna i doza sreće i to je situacija u kojoj se nalazimo. Prilično realno gledam na poziciju u kojoj smo", naveo je Rasel.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, a trka za Veliku nagradu Španije vozi se u nedelju od 15 časova u Madridu.

(Beta)