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Srpski odbojkaši večeras (19.00) utakmicom protiv Estonije počinju takmičenje na Evropskom prvenstvu.

Odbojkaška muška reprezentacija Srbije nalazi se u grupi C zajedno sa Estonijom, jednim od domaćina EP Finskom, te selekcijama Holandije, Danske i Belgije.

Selektor George Krecu na šampionat Evrope poveo je iskusni ekipu s nekoliko mladih odbojkaša. Tim koji je igrao letošnju Ligu nacija pojačan je iskusnom trojkom - Nikolom Jovovićem, Draženom Luburićem i Markom Ivovićem.

Ono što je posebno zanimljivo u srpskom nacionalnom timu jeste nastavak jedne lepe tradicije. Srbija će u Veljku i Nemanji Mašuloviću ponovo imati braću u reprezentaciji. Ova lepa baština krenula je s Vladimirom i Nikolom Grbićem, posle su nastavili Veljko i Vlado Petković, pa Uroš i Nikola Kovačević...

Poslednjih mesec i po dana srpski odbojkaši su se pripremali za Evropsko prvenstvo. Fakat je da "orlovi" nisu favoriti, ali je isto tako činjenica da mogu pobediti bilo koju reprezentaciju, što su pokazali u Ligi nacija, gde su trijumfovali nad Argentinom i Bugarskom, te odigrali izjednačene mečeve protiv Japana i Nemačke.

- Posle Lige nacija imali smo pauzu od samo desetak dana, a onda smo počeli pripreme za EP. Radili smo dobro i verujem u našu reprezentaciju. Kao i uvek, idemo utakmicu po utakmicu. Najvažnije je da smo svi zdravi - rekao je Veljko Mašulović, koji sa Draženom Luburićem konkuriše za mesto u startnoj postavi Srbije protiv Estonije.

1/4 Vidi galeriju Veljko Mašulović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tokom Lige nacija Veljko je imao problema s povredom, kada su mu otekli ligamenti u meču protiv Japana.

- Dobro sam, bogu hvala. Zalečio sam povredu, kao i ostale kolege. Svi smo zdravi.

Uzajamna podrška koju daju jedan drugom Veljko i Nemanja obojici mnogo znači.

- Važno je imati samopouzdanje, na tome sam radio od malih nogu. Baš u tom segmentu mnogo mi je pomogao brat Nemanja. Da nije bilo njega, ne bih ni ja bio ovde gde sam sada - rekao je Veljko Mašulović, koji će posle sezone provedene u Italiji karijeru nastaviti u Rusiji.

Srbija se nalazi u ujednačenoj grupi, deluje da su "orlovi" favoriti za prvo mesto, ali da Holandija, Belgija i domaćin Finska mogu biti problem.

- Grupa je veoma izjednačena. Mislim da imamo velike šanse da dobijemo sve, a opet možemo i sve da izgubimo, tako da je 50/50. Kako budemo igrali... Ako budemo na svom nivou, imamo velike šanse da budemo dobro plasirani u grupi - jasan je Mašulović.

Evropsko prvenstvo

Grupa C Tampere



11. septembar

Srbija - Estonija 19.00

13. septembar

Srbija - Finska 17.00

14. septembar

Srbija - Holandija 16.00

16. septembar

Srbija - Danska 16.00

17. septembar

Srbija - Belgija 16.00

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