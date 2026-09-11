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Više od 100.000 gledalaca posmatralo je noćas istorijsku prvu utakmicu američkog fudbala u Melburnu između San Franciska i Los Anđeles Ramsa.

Utakmica je odigrana na stadionu namenjenom kriketu, a San Francisko je u prvom kolu Nacionalne fudbalske lige (NFL) napravio veliko iznenađenje i slavio sa čak 27:7.

Ovo je bila sedma najveća poseta u istoriji regularne sezone NFL-a (100.021 gledalac) i ujedno druga kada je reč o utakmicama odigranim van Sjedinjenih Američkih Država, pošto rekord i dalje drži Meksiko Siti i utakmica iz 2005. godine između San Franciska i Arizone, koju je pratilo 103.467 gledalaca.

U ovoj sezoni planirano je rekordnih devet mečeva NFL-a van SAD, uključujući i gradove poput Rio de Žaneira i Pariza, koji će prvi put ugostiti utakmice ove lige.

Sezona u NFL-u počela je dan ranije u Sijetlu reprizom prošlosezonskog Superbola, u kojem su se sastali domaći Sijetl Sihoksi i Nju Ingland Petriotsi.

Pobedu je kao i u februaru zabeležila ekipa Sijetla, koja je slavila rezultatom 13:10.