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Rukometaši Loznice su na startu debitantske sezone u društvu najboljih rukometnih klubova Srbije, dobili ozbiljnog protivnika, velikana srpskog rukometa - Crvenu zvezdu. Utakmica prvog kola biće odigrana sutra, od pola osam uveče, u SC Lagator, a očekuju se pune tribine i velika podrška domaćim igračima.

Foto: T.Ilić i MRK Loznica

Milan Nedeljković, trener MRK Loznica, izjavio je uoči ovog susreta da Zvezda jedina, uz Metaloplastiku, nikad nije ispala iz Superlige, što dovoljno govori o njihovom kontinuitetu.

- Loznica prvi put u istoriji igra Superligu. Nemamo nameru da se u toj ligi zadržimo godinu dana, pokušaćemo svim silama da obezbedimo opstanak, što nam je prvi cilj. U goste nam dolazi Crvena zvezda, jedna odlična ekipa predvođena iskusnim, vrhunskim trenerom Nenadom Maksićem. Mogu da obećam da će se moja ekipa boriti do poslednje kapi znoja i ostaviti srce na terenu, da ostavi što bolji utisak. Za koliko će to biti dovoljno, da li će to biti pobeda, nerešeno, poraz, bitno je da samo posle utakmice možemo svi sami sebi da pogledamo u oči i obećamo lozničkoj publici da ćemo dati i poslednji atom snage da napravimo što bolji rezultat – kazao je Nedeljković koji je Zvezdi poželeo sve najbolje u novoj sezoni, da ostvari zacrtane ciljeve, ali se nada da to neće baš početi iz Loznice.

Foto: T.Ilić i MRK Loznica

Nekadašnji igrač crveno-belih, Miloš Bujišić, sada desni bek Lozničana, pre svega, očekuje dobru i borbenu utakmicu.

- Prvo kolo je uvek specifično, svi žele da otvore sezonu na pravi način, a Zvezda je ovog leta napravila određene promene i sigurno će želeti da pokaže da može da bude mnogo konkurentnija nego protekle sezone. Kao neko ko je nosio Zvezdin dres, uvek navijam da crveno-beli budu na nivou, na kojem ovaj klub treba da bude. Ipak, mislim da nas čeka veoma zahtevan meč i da će detalji odlučivati. Zvezda ima nekoliko igrača koji mogu da naprave problem, ako im se ostavi prostor, ali ključ će biti da se zaustavi njihova tranzicija i igra u situacijama jedan na jedan. Ako to uspemo, mislim da imamo dobre šanse da ostvarimo pozitivan rezultat – izjavio je on.

Foto: T.Ilić i MRK Loznica

Lozničane očekuje nimalo lak zadatak da odole Zvezdi, a publiku rukometna poslastica i početak nadmetanja u društvu najboljih gde je njihov tim zasluženo izborio mesto.

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