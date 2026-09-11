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Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su u bazenu "11. april" ekipu Partizana sa 19:13, u utakmici prvog kola memorijalnog turnira "Vlaho Bato Orlić".

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Nika Šušiašvili sa pet golova, dok su po tri pogotka postigli Kristijan Šulc, Marko Dimitrijević i Viktor Urošević.

U ekipi Partizana bolji od ostalih su bili Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić sa po tri pogotka.

U prvom meču dana kotorski Primorac je pobedio selekciju Kazahstana sa 23:7.

Večernji program otvara utakmica između Partizana i selekcije Kazahstana od 19.00, dok se od 20.30 sastaju vaterpolisti Novog Beograda i grčkog Vuljagmenija.

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Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS