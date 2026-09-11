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Pripreme ženske seniorske bokserske reprezentacije Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo u Sofiji ulaze u završnu, najvažniju fazu. Naše najbolje bokserke okupile su se u Beogradu i u Sportskom centru u Košutnjaku svakodnevno, snažno i disciplinovano rade pod budnim okom selektora Mirka Ždrala i trenera Pedra Granada Ransela i Alena Bičenova.

Do odlaska u Sofiju gde će EP biti održano od 16. do 26. septembra ostalo je još malo vremena, a svaki trening nosi posebnu težinu. Radi se naporno, ozbiljno i bez kalkulacija, jer je cilj jasan – Srbija želi da na najvećoj evropskoj sceni još jednom pokaže svoj kvalitet, karakter i šampionski mentalitet.

U reprezentativnom taboru vlada radna atmosfera. Svaki udarac, svaki kilometar, svaka runda i svaki trening imaju svoju svrhu. Naše bokserke dobro znaju da ih u Sofiji čeka izuzetno jaka i brojna evropska konkurencija, težak put do medalje i ring u kojem neće biti lako. Međutim, isto tako znaju i koliko vrede.

A upravo su nas rad, disciplina, upornost i hrabrost naših dama godinama navikavali na velike rezultate.

Sara Ćirković, Natalija Šadrina, Kristina Kuluhova, Milena Matović i ostale reprezentativke već su dokazale da pripadaju samom evropskom vrhu. Njihovi rezultati nisu slučajnost, već plod svakodnevnog odricanja, ogromnog rada i vere u sebe, reprezentaciju i grb koji nose na grudima.

Istorijski uspeh

Na prethodnom Evropskom prvenstvu u Beogradu 2024. godine srpske bokserke osvojile su čak 11 medalja – tri zlatne, jednu srebrnu i sedam bronzanih, čime su još jednom potvrdile da ženski boks Srbije pripada evropskoj eliti.

Ovoga puta izazov će biti još veći. Prvenstvo Evrope u Sofiji biće prvo kontinentalno prvenstvo pod ingerencijom Evropskog boksa, konkurencija će biti snažnija, a deset težinskih kategorija donosi dodatnu borbu za svaku medalju. Naše devojke toga su svesne i upravo zato u Beogradu rade još jače.

Nedavno takmičenje na Mediteranskim igrama u Tarantu pokazalo je da put do odličja neće biti jednostavan. Srbija je osvojila tri medalje, a iskustvo sa tog turnira biće dodatni motiv i dragocena lekcija pred Sofiju.

“Sada nema gledanja unazad. Pogled je usmeren ka Sofiji. Pripreme su u punom jeku. Dani prolaze u radu, znoju, disciplini i zajedništvu. Svaka reprezentativka zna svoj zadatak, svaka zna za šta trenira i svaka zna da će u ringu imati priliku da pokaže ono što je mesecima stvarala. Naše dame su nas svojim rezultatima navikle na medalje. Navikle su nas da se bore do poslednje sekunde, da ne odustaju kada je najteže i da sa ponosom predstavljaju Srbiju. Svesni smo da nas u Bugarskoj očekuje izuzetno jako Evropsko prvenstvo, sa mnogo kvalitetnih bokserki i velikom konkurencijom u svakoj kategoriji. Zato nema prostora za opuštanje. Svaki trening koristimo da budemo bolji, da ispravimo ono što treba i da dodatno podignemo formu.

Naše devojke su svojim rezultatima poslednjih godina pokazale da pripadaju evropskom vrhu i da mogu da se nose sa najboljima. Ne želimo da živimo od prethodnih rezultata, već da ih koristimo kao dodatni motiv. U Sofiju ne idemo sa obećanjima, već sa jasnim ciljem da se za svaku medalju borimo maksimalno. Verujem u ovu ekipu, u njihov rad i karakter. Najvažnije je da u ringu pokažemo ono što svakodnevno radimo na treningu i da se za Srbiju borimo do poslednjeg gonga“ – rekao je selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije.

Zato sa velikim očekivanjima ispraćamo našu žensku reprezentaciju u Sofiju u sastavu: (do 51kg) Nikolina Džida, (54kg) Sara Ćirković, (57kg) Jelena Zekić, (60kg) Kristina Kuluhova, (65kg) Anastasija Lukajić, (70kg) Milena Matović.

Naše dame će u Sofiji ostaviti srce, znanje, hrabrost i poslednji atom snage za Srbiju.

„Pripreme su zaista jake i radi se punom snagom. Sve devojke su maksimalno posvećene, atmosfera je odlična i oseća se da se približava Evropsko prvenstvo. Znamo da nas u Sofiji očekuje težak turnir i veoma jaka konkurencija, ali upravo zbog toga još više treniramo i motivišemo jedna drugu. Navikle smo da se od nas očekuju medalje, ali mi to ne doživljavamo kao pritisak, već kao dodatnu motivaciju. Kada obučeš dres Srbije, znaš za koga se boriš i koliko ljudi veruje u tebe. Želimo da u Sofiji pružimo svoj maksimum, da budemo hrabre, disciplinovane i da svaka od nas ostavi srce u ringu. Rezultati koje smo ostvarile ranije daju nam samopouzdanje, ali medalje se osvajaju ponovo, u novom prvenstvu i novim borbama. Zato idemo korak po korak, meč po meč, i verujemo u sebe i naš tim“ – zaključila je najtrofejnija i najbolja srpska bokserka Sara Ćirković.

Srbijo, naše dame su spremne. Sofija je sledeća stanica. Idemo po nove velike bokserske priče!