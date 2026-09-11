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Povodom održavanja međunarodne triatlonske trke mts IRONMAN 70.3 Belgrade 2026, koja će biti održana u nedelju, 13. septembra, u Beogradu će doći do privremenih izmena režima saobraćaja na ulicama i saobraćajnicama kojima prolazi trasa takmičenja.

Zvanični start trke zakazan je za 7.00 časova, a organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se blagovremeno informišu o zatvorenim pravcima, koriste alternativne saobraćajnice i planiraju svoje kretanje u skladu sa izmenama.

Treće izdanje mts IRONMAN 70.3 Belgrade okupiće oko 1.500 takmičara iz 76 zemalja, pri čemu više od 85 odsto učesnika dolazi iz inostranstva. Održavanje trke predstavlja značajan međunarodni sportski događaj za Beograd i Srbiju, ali istovremeno zahteva privremenu reorganizaciju saobraćaja na delu gradske i putne mreže.

Foto: mts IRONMAN 70.3 Belgrade

Informacije o trci

· Lokacija: Ada Ciganlija i uže gradsko jezgro (ušće Save u Dunav).

· Dužina staze: Ukupno 70.3 milja ili oko 113 km.

· Discipline: 1,9 km plivanja (Savsko jezero), 90 km biciklizma (ravna staza) i 21,1 km trčanja (polumaraton).

· Organizatori: Triatlon savez Beograda i Triatlon klub 11TRI

· Zvanične informacije: Detalje o satnici i propozicijama možete pratiti na zvaničnoj stranici IRONMAN 70.3 Belgrade.

· Ulaz i izlaz motornim vozilima na Adu Ciganliju biće zatvoreni u nedelju od 5.00 do 16.00 časova.

Saobraćajnice na kojima će biti izmenjen ili obustavljen saobraćaj

Privremene izmene obuhvatiće, između ostalog:

- Bulevar heroja sa Košara, u smeru ka Beogradu;

- prilazne saobraćajnice, raskrsnice, parkinge i prilaze u zoni Tošinog bunara, u smeru ka Beogradu;

- Bulevar heroja sa Košara, od Zemunske ulice do unutrašnjeg magistralnog prstena, u smeru ka Savi;

- raskrsnice sa izlazom na Bulevar heroja sa Košara, uključujući zonu Omladinskih brigada i Bulevara Crvene armije;

- unutrašnji magistralni prsten, od Bulevara heroja sa Košara do Mosta na Adi, u smeru ka Savi;

- ulaz na unutrašnji magistralni prsten iz Ulice antifašističke borbe;

- Most na Adi, od unutrašnjeg magistralnog prstena do Bulevara vojvode Mišića, u smeru ka Topčideru;

- ulaz na Most na Adi iz Ulice Jurija Gagarina, u smeru ka Topčideru;

- izlaz sa kružnog toka Mosta na Adi ka Bulevaru vojvode Mišića, u smeru ka Obrenovcu;

- Radničku ulicu, od Bulevara vojvode Mišića do Savske magistrale (E-763), u smeru ka Obrenovcu;

- raskrsnicu – izlaz sa Ade Ciganlije u Radničku ulicu i Savsku magistralu;

- autoput A2 „Miloš Veliki“, od raskrsnice sa magistralnim putem M26 (Barič) do petlje Surčin jug, u smeru ka Beogradu, za potrebe trke;

- izlaz sa autoputa E-75 na petlji Surčin jug;

- pristupnu saobraćajnicu Beograd od petlje Surčin jug do naredne raskrsnice, u smeru ka Beogradu;

- Ulicu Vojvođansku, kao i saobraćajnice i raskrsnice u zoni Zemunske ulice i Tošinog bunara, prema trasi trke.

Molba

Organizatori posebno apeluju na građane da 13. septembra izbegavaju kretanje trasom trke ukoliko to nije neophodno, da unapred isplaniraju putovanje i prate informacije nadležnih službi o trenutnom stanju u saobraćaju.

Izmene režima saobraćaja biće privremene, a saobraćaj će se normalizovati u najkraćem mogućem roku nakon prolaska takmičara i završetka aktivnosti na pojedinim delovima trase.

Molimo sve građane, vozače i posetioce Beograda za strpljenje, razumevanje i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i uputstava nadležnih službi.

mts IRONMAN 70.3 Belgrade nije samo trka. To je promocija Beograda, Srbije i sporta — na globalnoj sceni. Vidimo se 13. septembra na Adi Ciganliji. Beograd je spreman za IRONMAN.