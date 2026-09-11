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Rasel je na stazi u Madridu najbrži krug odvezao u vremenu 1:34,077 minuta, dok je drugo mesto zauzeo njegov timski kolega i vodeći u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli, sa 0,286 sekundi zaostatka.

Treće i četvrto vreme postavili su vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton (Lekler 0,459 i Hamilton 0,543 sekunde zaostatka), a peto mesto je zauzeo Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,626 sekundi zaostatka za Raselom.

U prvih 10 su završili još Lando Noris iz Meklarena, Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, Oskar Pjastri iz Meklarena, kao i vozač Audija Niko Hulkenberg i vozač Red Bula Lijam Loson.

Ovo je prvi put da se staza "Madring" nalazi u programu Formule 1, a vozači su nedavno izrazili kritike zbog blizine zaštitnog zida i mogućnosti da dođe do većeg broja nesreća.

Drugi slobodni trening na programu je danas od 17.00.

Subotnji program otvara treći slobodni trening od 12.30, a kvalifikacije su zakazane za 16.00.

Trka za Veliku nagradu Španije u Madridu na programu je u nedelju od 15.00.

(Beta)