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Vozač ekipe Pinarelo-36.5Q je polubrdsku deonicu dužine 210,8 kilometara prešao za 5:00,55 sati.

Drugo mesto je zauzeo vozač Bahreina Kolumbijac Santjago Buotrago sa 14 sekundi zaostatka, a treći je bio Britanac Tomas Gloag iz Panarelo-36.5Q sa 23 sekunde zaostatka za pobednikom.

Vodeću poziciju u generalnom plasmanu zadržao je vozač ekipe Muvistar Španac Enrik Mas sa ukupnim vremenom 65 sati, 53 minuta i 40 sekundi.

Drugi u generalnom plasmanu je Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa minut i 37 sekundi zaostatka, a treći je vozač Dekatlona Austrijanac Feliks Gal sa tri minuta i sekundom zaostatka za vodećim.

Naredna, 20. etapa, dužine 186,8 kilometara, vozi se sutra od La Kalahora do Koljado del Alguasíla.

(Beta)

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