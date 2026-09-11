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Antoneli je na stazi u Madridu najbrži krug odvezao u vremenu 1:33,662 minuta, dok je drugo mesto zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,113 sekundi zaostatka.

Treće mesto je zauzeo drugi vozač Ferarija Luis Hamilton sa 0,149 sekundi zaostatka, četvrto Arvid Linblad iz Rejsing bulsa sa 0,228 sekundi zaostatka, a peto mesto je zauzeo Džordž Rasel iz Mercedesa sa 0,337 sekundi zaostatka za Antonelijem.

U prvih 10 su završili još Maks Verstapen iz Red Bula, Oskar Pjastri iz Meklarena, Juki Vunoda iz Rejsing bulsa, Esteban Okon iz Hasa i Lijam Loson iz Red Bula.

Ovo je prvi put da se staza "Madring" nalazi u programu Formule 1, a vozači su nedavno izrazili kritike zbog blizine zaštitnog zida i mogućnosti da dođe do većeg broja nesreća.

Subotnji program otvara treći slobodni trening od 12.30, a kvalifikacije su zakazane za 16.00.

Trka za Veliku nagradu Španije u Madridu na programu je u nedelju od 15.00.

(Beta)