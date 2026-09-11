Veliki uspeh Angeline Topić na Svetskom ultimativnom prvenstvu.
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ANGELINA ZABLISTALA U BUDIMPEŠTI: Srpska atletičarka treća na Svetskom ultimativnom prvenstvu
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Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treče mesto u disciplini skok u vis na Svetskom ultimativnom prvenstvu održanom u Budimpešti.
Topić je do trećeg mesta stigla sa preskočenih 1,91 metar. U prvom pokušaju je preskakala visine od 1,86 i 1,91 metra, a onda je tri puta rušila na 1,95 metara. Isti učinak imala je Australijanka Eleanor Paterson.
Prvo mesto se zauzela olimpijska šampionka i svetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa preskočenoh 1,99 metara, a druga je bila svetska šampionka Australijanka Nikolas Olislagers sa preskočenih 1,95 metara.
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