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Vaterpolo klub Crvena zvezda nije dobio licencu za nastup u predstojećoj sezoni domaćeg prvenstva.

Zbog nagomilanih dugova, crveno-beli će morati na pauzu od najmanje godinu dana, piše "Mozzart sport".

1/4 Vidi galeriju VK Crvena zvezda Foto: VK Crvena zvezda, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

"Privremeno su izbrisani sa mape. Moći će da se žale na ovu odluku, ali može da se postavi i pitanje: ima li svrhe? Jer, nemaju trenera, nemaju ni tim, a takođe oskudevaju sa igračima u mlađim kategorijama", piše u tekstu.

Nepoznanica je i šta će biti sa mlađim kategorijama i njihovom registracijom.

Zvezda je ne tako davno bila i šampion Evrope i ovo svakako da predstavlja sunovrat.

Od evropskih takmičenja je odustajala, a čeka se potvrda da je ista sudbina čeka i u regionalnom šampionatu.

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