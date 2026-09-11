Crvena zvezda nije dobila licencu za predstojeću sezonu, što znači pauzu od najmanje godinu dana zbog dugova.
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KATASTROFA! Crvena zvezda nije dobila licencu za nastup u predstojećoj sezoni!
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Vaterpolo klub Crvena zvezda nije dobio licencu za nastup u predstojećoj sezoni domaćeg prvenstva.
Zbog nagomilanih dugova, crveno-beli će morati na pauzu od najmanje godinu dana, piše "Mozzart sport".
VK Crvena zvezda Foto: VK Crvena zvezda, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
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"Privremeno su izbrisani sa mape. Moći će da se žale na ovu odluku, ali može da se postavi i pitanje: ima li svrhe? Jer, nemaju trenera, nemaju ni tim, a takođe oskudevaju sa igračima u mlađim kategorijama", piše u tekstu.
Nepoznanica je i šta će biti sa mlađim kategorijama i njihovom registracijom.
Zvezda je ne tako davno bila i šampion Evrope i ovo svakako da predstavlja sunovrat.
Od evropskih takmičenja je odustajala, a čeka se potvrda da je ista sudbina čeka i u regionalnom šampionatu.
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