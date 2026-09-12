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Velika bura izbila je uoči Velike nagrade Španije u Madridu!

Vilijams je za povratak Formule 1 u špansku prestonicu pripremio specijalni dizajn bolida inspirisan automobilom iz 1981. godine, ali je izbor istorijskog dizajna izazvao oštre reakcije zbog njegove veze sa porodicom Bin Laden.

I to baš sada...

Specijalni bolidi Karlosa Sainca i Aleksandera Albona debitovaće na stazi Madring u bojama čuvenog Vilijamsa FW07C – beloj, zelenoj i tamnoplavoj. Britanski tim želeo je da oda počast poslednjem nastupu Formule 1 u Madridu, kada su za Vilijams vozili Alan Džons i Karlos Rojteman.

Veza sa porodicom bin Laden

Istorijski bolid na koji se Vilijams vraća pripada periodu kada je tim imao značajnu finansijsku podršku iz Saudijske Arabije. Među kompanijama povezanim sa tim sponzorskim periodom bila je i Albilad, čiji je osnivač bio Muhamed bin Avad bin Laden, otac Osame bin Ladena.

Na nekim Vilijamsovim bolidima iz 1979. godine čak se pojavljivao natpis "Bin Laden". Važna razlika je, međutim, da se taj natpis nije nalazio na FW07C iz 1981. godine, čiji izgled Vilijams sada rekonstruiše. Albilad je, ipak, bio deo tadašnje sponzorske priče tima.

Današnji bolid nema ni ime bin Laden ni Albilad - Vilijams je preuzeo istorijske boje i izgled automobila.

A onda je stigao 11. septembar i upravo tu nastaje najveća kontroverza.

Specijalni dizajn koristi se tokom vikenda kada se navršava 25 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Zbog toga su se na društvenim mrežama pojavile fotografije starih Vilijamsovih bolida i počelo povezivanje aktuelnog dizajna sa porodicom Bin Laden.

Komentator Formule 1 Vil Bjukston otvoreno je doveo u pitanje odluku tima.

On je poručio da, bez obzira na to što je namera Vilijamsa bila potpuno drugačija, tajming nije najbolji, jer će ljudi upravo ovog vikenda neminovno praviti vezu sa istorijom porodice bin Laden i 11. septembrom.

"Apsolutno neukusno, sram vas bilo!" – ovakve reakcije pojavile su se nakon što je Vilijams predstavio retro dizajn za trku u Madridu, baš na 25. godišnjicu 11. septembra.

Vilijams: Slavimo istoriju, ništa više

Iz britanskog tima, međutim, jasno su naveli razlog zbog kog su odabrali baš ovaj dizajn.

Vilijams želi da obeleži povratak Formule 1 u Madrid i podseti na automobil koji je vozio na poslednjoj trci u španskoj prestonici. Tim je posebno istakao istoriju, znanje i iskustvo koje povezuje generacije Vilijamsovih bolida.

Dakle, nema dokaza da je Vilijams namerno napravio bilo kakvu asocijaciju na Osamu bin Ladena ili 11. septembar. Naprotiv, sadašnji dizajn ne nosi kontroverzni sponzorski naziv iz prošlosti.

1/5 Vidi galeriju Vilijams - Formula 1 Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Ali upravo zbog datuma,11. septembra, 25 godina nakon napada,izbor istorijskog dizajna otvorio je pitanje da li je tim morao da bude oprezniji prilikom odabira automobila koji će rekreirati.

I tako je ono što je trebalo da bude obična proslava bogate istorije Vilijamsa postalo jedna od glavnih tema pred povratak Formule 1 u Madrid.