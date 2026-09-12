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Mostar je ostao bez jednog od svojih najpoznatijih simbola - u gradu na Neretvi preminuo je Emir Balić, legendarni skakač čije je ime decenijama predstavljalo sinonim za tradiciju skokova sa Starog mosta.

Balić ulazi u istoriju kao jedan od najuspešnijih učesnika ovog nadmetanja. Tokom karijere zabeležio je 20 zvaničnih nastupa, a čak 13 puta je osvojio prvo mesto izvodeći čuvenu „lastu“ po kojoj je ostao upamćen. Pored toga, četiri puta je bio drugoplasirani, dok je treću poziciju zauzeo tri puta.

Kako prenosi Avaz.ba, svoj poslednji skok sa Starog mosta izveo je 1996. godine u 61. godini života, čime je zvanično stavio tačku na takmičarski rad koji ga je proslavio širom regiona.

Vest o njegovom odlasku saopštio je Centar za mir, naglasivši da je Balićev značaj prevazilazio okvire sporta:

„Bio je mnogo više od čuvenog skakača. Bio je simbol jednog grada, njegove hrabrosti, prkosa, tradicije i posebnog mostarskog duha. Njegovi skokovi sa Starog mosta nisu bili samo sportski podvig, bili su deo identiteta Mostara, prizor koji je ostajao u sećanju generacijama. Emir je pripadao onim retkim ljudima koji za života postanu legenda. Sa Starog mosta leteo je prema Neretvi hrabro i dostojanstveno, a danas je otišao u svoju poslednju tišinu, ostavljajući iza sebe uspomene koje neće izbledeti. I nakon teških kazamata HVO-a kroz koje je prošao, smogao je snage da mu mržnja ne osvoji srce. Mostar se tako oprašta od jednog od svojih velikih simbola.”

Za stanovnike Mostara, njegovi skokovi nisu predstavljali samo borbu za bodove i plasman, već živu tradiciju i gradski identitet koji je Balić decenijama prenosio na nove naraštaje.

Čitav svoj život posvetio je Mostaru, Neretvi i Starom mostu, a lična iskustva i uspomene sažeo je u knjizi „Sećanja“, koju je 2008. godine objavio u saradnji sa Klubom skakača u vodu Mostar.

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