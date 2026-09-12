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Dvadeset godina nakon što su 20. avgusta 2006. godine u Segedinu postali prvaci sveta u disciplini K-4 na 200 metara, Ognjen Filipović, Dragan Zorić, Bora Sibinkić i Milan Đenadić ponovo su se okupili - ovog puta u Sremskoj Mitrovici.

Četvorica tadašnjih reprezentativaca Srbije osvojila su svetsko zlato rezultatom 29,965 sekundi, ostavivši iza sebe domaću Mađarsku za svega 68 hiljaditih delova sekunde.

Dve decenije kasnije domaćin susreta bio je Ognjen Filipović, dok su ostala trojica u Sremsku Mitrovicu stigla sa porodicama. Dan su proveli u druženju i prisećanju na period u kojem su zajedno ispisivali istoriju srpskog kajaka. Poseban trenutak usledio je kada su ponovo seli u kajak, u dresovima u kojima su osvojili svetsko zlato.

Samo 50 dana zajedno pre najvećeg uspeha

Jedan od najzanimljivijih detalja ove sportske priče jeste činjenica da četverac nije godinama trenirao zajedno.

Prema sećanju učesnika, zajedno su se pripremali svega oko 50 dana, odnosno nešto više od mesec i po. Filipović i Zorić već su činili uspešan dvosed, da bi potom sa Sibinkićem i Đenadićem bila formirana posada koja je morala da izbori pravo nastupa na Svetskom prvenstvu.

Kada su stigli u Segedin, nisu samo izborili finale.

Osvojili su zlato.

Srpski četverac kroz cilj je prošao za 29,965 sekundi, dok je Mađarska zabeležila 30,033. Treće mesto pripalo je Rusiji.

1/10 Vidi galeriju Ognjen Filipović, Dragan Zorić, Bora Sibinkić i Milan Đenadić Foto: Kurir/D.Š.

Uspeh je bio posebno značajan jer je Srbija samo nekoliko meseci ranije postala samostalna država, pa je Segedin 2006. predstavljao početak nove ere srpskog seniorskog kajaka.

Filipović i Zorić istog dana uzeli i bronzu

Ognjen Filipović i Dragan Zorić imali su izuzetno težak takmičarski dan.

Pre finala četverca nastupili su u K-2 na 200 metara i osvojili bronzu rezultatom 32,912 sekundi.

Zatim su ponovo seli u kajak, ovog puta sa Sibinkićem i Đenadićem, i postali svetski prvaci.

Za Filipovića i Zorića veliki rezultati nisu bili novost. Samo godinu ranije, 2005. godine u Zagrebu, zajedno su osvojili titulu svetskih prvaka u K-2 na 200 metara.

Posle zlata stigli i svetsko srebro i evropska titula

Ista četvorka nastavila je da osvaja medalje.

Na Svetskom prvenstvu u Duizburgu 2007. godine Filipović, Zorić, Sibinkić i Đenadić osvojili su srebro u K-4 na 200 metara, dok su iste godine na Evropskom prvenstvu u Pontevedri postali i prvaci Evrope.

Tako je posada sastavljena svega nekoliko nedelja pre istorijskog nastupa u kratkom periodu stigla do svetskog zlata, svetskog srebra i evropske titule.

Kajak je i danas deo njihovih života

Dvadeset godina kasnije njihovi putevi su različiti, ali je kajak kod većine ostao deo života.

Foto: Kurir/D.Š.

Ognjen Filipović je nakon završetka takmičarske karijere radio kao trener reprezentacije Srbije i danas svoje iskustvo prenosi mlađim kajakašima. Njegov sin Dušan vesla za KK „Val“ iz Sremske Mitrovice i izborio je mesto u reprezentaciji Srbije za Olimpijske nade.

Bora Sibinkić je nakon sportske karijere radio kao trener i selektor reprezentacije Srbije, dok je Milan Đenadić takođe ostao u kajaku kroz trenerski rad sa mlađim kajakašima i reprezentativnim selekcijama. Dragan Zorić ostao je vezan za Bačku Palanku i sport koji je obeležio veliki deo njegovog života.

Ponovo u istom kajaku

Njihovo okupljanje u Sremskoj Mitrovici zato nije bilo samo susret nekadašnjih saigrača.

Došli su sa porodicama, prisećali se treninga, putovanja i takmičenja, a zatim ponovo seli u kajak.

Ovoga puta nije bilo semafora, kvalifikacija ni borbe za hiljaditinke.

Rezultat je odavno upisan.

29,965 sekundi.

Toliko im je bilo potrebno da 2006. godine postanu najbrži četverac na svetu.

Dve decenije kasnije ponovo su zajedno - kao četvorica ljudi koje je jedna trka zauvek povezala.

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