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Nekada je bio jedno od najvećih čuda američkog sporta. Sa samo 12 godina Šon Barouz postao je nacionalna senzacija, osvajao trofeje, gostovao na televiziji i delovalo je da je pred njim blistava karijera. Godinama kasnije, isti taj čovek našao se na ulici, živeo u jeftinim motelima i borio se sa zavisnošću. A onda je napravio ono što je malo ko mogao da zamisli - vratio se u najjaču bejzbol ligu na svetu. I baš kada je izgledalo da je najteži deo života ostavio iza sebe, usledio je novi šok.

1/5 Vidi galeriju Legendarni američki bejzbol igrač - Šon Barouz Foto: Lisa Blumenfeld / Getty images / Profimedia, NICK LAHAM / Getty images / Profimedia, Donald Miralle / Getty images / Profimedia

Bio je čudo od deteta

Šon Barouz rođen je 1980. godine u Kaliforniji, a bejzbol mu je praktično bio u krvi. Njegov otac Džef bio je velika zvezda MLB-a i najkorisniji igrač Američke lige 1974. godine, ali Šon nije živeo samo od očevog imena. Već kao 12-godišnjak pokazao je da poseduje ogroman talenat, predvodeći Long Bič do titule Svetske serije Male lige 1992. godine, a godinu dana kasnije ponovio je uspeh i postao dvostruki šampion.

Na turniru 1993. godine Barouz je bio nezaustavljiv. Proglašen je za najkorisnijeg igrača, udarao je neverovatnim prosekom od 0,600, a kao bacač je odigrao čak dve utakmice bez primljenog poena, uz po 16 izbačenih udarača. Bio je prava sportska senzacija, pa su ga televizije i novine predstavljale kao buduću veliku zvezdu američkog sporta. Očekivanja su bila ogromna, a Barouz je vrlo brzo počeo da ih opravdava.

Olimpijsko zlato i prvi pik

Godine 1998. San Dijego ga je izabrao kao devetog pika na MLB draftu, čime je potvrđeno da se od njega očekuje velika profesionalna karijera. Samo dve godine kasnije stigao je još jedan ogroman uspeh – na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine Barouz je sa reprezentacijom SAD osvojio zlatnu medalju.

U tom trenutku izgledalo je da je njegov put savršen. Bio je mladi olimpijski šampion, visoko kotiran izbor na MLB draftu i naslednik slavnog oca, a 2002. godine konačno je debitovao u najjačoj bejzbol ligi na svetu. Igrao je za San Dijego, Tampu Bej, Arizonu i Minesotu, a tokom MLB karijere sakupio je 528 nastupa.

Ipak, iza blistave sportske priče počeli su da se pojavljuju problemi koji će mu potpuno promeniti život.

Sunovrat

Godine 2007. Barouz je napustio profesionalni bejzbol, a naredni period njegovog života bio je potpuno drugačiji od onoga što su svi očekivali. Kasnije je otvoreno govorio o borbi sa zloupotrebom supstanci, a problemi su ga toliko udaljili od sporta i porodice da je u jednom trenutku praktično nestao iz javnosti.

Preselio se u Las Vegas, gde je, prema sopstvenim kasnijim svedočenjima, prolazio kroz veoma težak period. Živeo je u jeftinim motelima, često nije znao gde će provesti narednu noć, a u jednom trenutku je, kako je sam pričao, jeo hranu koju je pronalazio u kantama za smeće.

Za čoveka koji je kao dete bio na naslovnicama američkih novina i koji je samo nekoliko godina ranije osvojio olimpijsko zlato, to je bio dramatičan pad. Njegov agent pokušavao je da stupi u kontakt sa njim, ali Barouz je često nestajao i nije odgovarao na pozive. Propuštao je porodične događaje i mesecima se nije javljao najbližima, dok je njegova porodica očajnički pokušavala da mu pomogne.

Povratak iz ponora

Prelomni trenutak dogodio se kada je Barouz odlučio da se vrati roditeljima. Ponovo je živeo u porodičnoj kući, prihvatio njihova pravila i počeo da sređuje život, a uz to se vratio treninzima i pokušao da pronađe put nazad do bejzbola.

Godine 2011. potpisao je za Arizonu i dobio novu priliku u MLB-u. Posle četiri godine van profesionalnog bejzbola, čovek koji je praktično nestao sa sportske mape ponovo je izašao na teren najjače lige na svetu. Njegov povratak bio je toliko neverovatan da je postao jedna od najemotivnijih sportskih priča u Americi.

Barouz nije više bio ona ogromna zvezda kojoj su kao detetu predviđali blistavu karijeru, ali njegov povratak više nije ni bio pitanje statistike. Sam povratak u MLB bio je njegova najveća pobeda. U sezoni 2011. odigrao je 78 utakmica za Arizonu, a naredne godine dobio je još jednu priliku, ovog puta u Minesoti.

Posle toga nastavio je da igra bejzbol i u nezavisnim ligama, a 2015. godine osvojio je titulu najboljeg udarača Atlantske lige. Vremenom je sve više vremena posvećivao mladim igračima u Long Biču, gde je radio kao trener i mentor. Sport koji mu je svojevremeno doneo slavu sada mu je pomogao da ponovo pronađe smisao, a posebno mu je značilo da bude uz svog sina Noksa.

Tragedija na parkingu

A onda je 9. maja 2024. godine stigla vest koja je šokirala američki bejzbol. Šon Barouz imao je samo 43 godine.

Tog dana odveo je svog šestogodišnjeg sina na bejzbol događaj u Long Biču, gde je trebalo da bude uz decu kao trener. Međutim, pre nego što je sve počelo, Barouz je pronađen bez svesti pored svog automobila na parkingu sportskog kompleksa.

Hitna pomoć brzo je stigla na lice mesta, a lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali bez uspeha. Proglašen je mrtvim na mestu događaja. U prvim izveštajima kao mogući uzrok pominjan je srčani zastoj, ali je nekoliko nedelja kasnije stigao konačan nalaz koji je otkrio šta se dogodilo.

Konačan nalaz šokirao Ameriku

Izveštaj mrtvozornika okruga Los Anđeles pokazao je da je uzrok smrti bilo trovanje fentanilom, dok je smrt klasifikovana kao nesrećan slučaj. Javno dostupni nalazi ne daju pouzdanu osnovu da se tvrdi kako je tačno došlo do izlaganja fentanilu, zbog čega o tim okolnostima ne treba nagađati.

Ipak, sama činjenica da je Barouz preminuo na takav način bila je posebno potresna zbog svega što je prethodilo.

Šon Barouz je tako iza sebe ostavio životnu priču punu neverovatnih uspona i padova - od deteta koje je cela Amerika gledala kao buduću zvezdu, preko olimpijskog zlata i MLB karijere, do godina kada je izgubio gotovo sve, pa sve do neverovatnog povratka.

Pao je do dna, uspeo da se vrati, ponovo pronašao svoj put u bejzbolu, a onda je njegov život tragično prekinut sa samo 43 godine.