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Ostavio je zbog druge, a ona pokorila svet!

Ljubavni trougao, jezive glasine o padu, novi partner, brak i neverovatna životna priča Irine Rodnine!

Irina Rodnina jedna je od najvećih sportistkinja svih vremena, ali iza velikog broja medalja i istorijskih uspeha krije se životna priča koja bi bez problema mogla da posluži kao scenario za jedan holivudski film.

U njoj ima svega - od teškog detinjstva i neverovatne borbe za opstanak u sportu, preko ljubavnog trougla koji je potresao svet umetničkog klizanja, do glasina o namernom padu, novih ljubavi, brakova, razvoda i konačnog pomirenja sa čovekom sa kojim je nekada činila jedan od najmoćnijih sportskih parova svih vremena.

1/9 Vidi galeriju Legendarna ruska klizačica - Irina Rodnina Foto: Dmitryi Donskoy / Sputnik / Profimedia, Vladimir Sergeev / Sputnik / Profimedia

Rodnina je rođena 12. septembra 1949. godine u Moskvi. Kao dete je čak 11 puta preležala upalu pluća, pa su joj lekari savetovali da se bavi fizičkom aktivnošću. Roditelji su je 1954. godine odveli na klizanje i upravo je taj potez promenio njen život. Devojčica koja je često bila bolesna izrasla je u sportistkinju koja će kasnije ispisati stranice istorije.

Rodnina je osvojila tri olimpijska zlata, deset uzastopnih svetskih prvenstava i čak 11 evropskih titula. Bila je praktično nepobediva, ali put do tih trofeja nije bio ni približno miran.

Irina Rodnina Foto: Dmitryi Donskoy / Sputnik / Profimedia

Bili su nepobedivi, a onda se pojavila druga žena

Rodnina je godinama nastupala sa Aleksejem Ulanovim i njih dvoje bili su jedan od najdominantnijih parova u istoriji umetničkog klizanja. Na ledu su delovali gotovo savršeno, osvajali su medalju za medaljom i postali simbol jedne ere. Međutim, iza kulisa se odvijala potpuno drugačija priča.

Irina i Aleksej Foto: Dmitryi Donskoy / Sputnik / Profimedia

Ulanov se zaljubio u drugu klizačicu - Ljudmilu Smirnovu, koja je u tom trenutku nastupala sa Andrejem Surajkinom. Prema kasnijim svedočenjima i pisanju ruskih medija, Ulanov je više puta želeo da promeni partnerku i da kliza upravo sa Smirnovom. Ona je u početku odbijala, ali je kasnije prihvatila.

Drama je kulminirala tokom Olimpijskih igara u Saporu 1972. godine. Ulanov je kasnije govorio da su tada već kupili burme i da su planirali venčanje. Istovremeno, Rodnina je bila suočena sa činjenicom da se raspada partnerstvo koje je godinama predstavljalo temelj njene karijere.

Ipak, najveća drama tek je usledila.

Ljubomora, navodna tuča i priča o KGB-u

Smirnova je u to vreme bila partnerka Andreja Surajkina, a odnosi između dvojice muškaraca navodno su bili veoma napeti. Godinama kasnije pojavila se priča da je tokom Olimpijskih igara došlo do fizičkog sukoba između Surajkina i Ulanova.

Prema jednoj kasnijoj verziji događaja, Surajkin je čak preko balkona došao do Ulanovljeve sobe, nakon čega je izbila tuča. Pojedini ruski mediji kasnije su ovu priču dodatno začinili tvrdnjama da su morale da reaguju i tadašnje bezbednosne službe, odnosno KGB.

Ipak, ovaj detalj treba uzeti sa rezervom. Smirnova je kasnije rekla da nije znala za takvu tuču i da je za tu priču čula tek naknadno. Zbog toga se navod o sukobu ne može predstaviti kao nesporna činjenica, već kao jedna od verzija događaja koje su godinama pratile ovaj ljubavni i sportski trougao.

Uprkos svemu, Rodnina i Ulanov su nastavili da se takmiče. A onda se dogodio incident koji je zauvek ostao obavijen velom misterije.

Jezivi pad koji je pokrenuo najteže optužbe

Pred Svetsko prvenstvo 1972. godine Rodnina je na treningu doživela težak pad tokom jednog od elemenata. Prema kasnijim navodima, zadobila je potres mozga i hematom, ali je uprkos tome odlučila da nastupi.

I nastupila je.

Rodnina i Ulanov osvojili su zlato, ali je njen pad kasnije postao povod za jednu od najmračnijih glasina koje su se ikada pojavile u svetu umetničkog klizanja.

Pojavila se teorija da je Ulanov namerno ispustio Rodninu tokom elementa kako bi se oslobodio partnerke i mogao da nastupa sa Ljudmilom Smirnovom. Takvu teoriju, prema kasnijim pričama, navodno je zastupao i njihov trener Stanislav Žuk.

Međutim, Rodnina sama nikada nije poverovala da je Ulanov pokušao da je namerno povredi. Upravo zbog toga ovaj deo priče mora da se posmatra kao glasina i ozbiljna optužba koja je kružila godinama, a ne kao dokazana činjenica.

Ipak, sama činjenica da je takva priča uopšte nastala dovoljno govori o atmosferi koja je vladala oko ovog para.

"Svoje medalje sam zamenio za postelju"

Još jedan detalj koji je decenijama intrigirao javnost nalazi se u Rodninim memoarima. Ona je opisala trenutak u kojem je navodno čula Ulanova kako govori Smirnovoj da je svoje medalje "zamenio za postelju" s njom.

Za Rodninu je sve to moralo biti posebno bolno, jer nije gubila samo čoveka sa kojim je bila sportski partner – raspadala se i jedna od najuspešnijih saradnji u istoriji njenog sporta.

Ulanov je želeo novi život i novu partnerku, a Rodnina je morala da pronađe način da nastavi dalje.

Upravo tada pojavljuje se čovek koji će joj promeniti i sportsku i privatnu sudbinu.

Ostala je bez partnera, a onda je stigao Zajcev

Nakon razlaza sa Ulanovim, Rodnina je dobila novog partnera - Aleksandra Zajceva. Mnogi su se pitali da li je uopšte moguće ponoviti rezultate koje je ostvarila sa Ulanovim, ali se ispostavilo da je odgovor bio potvrdan.

Rodnina i Zajcev postali su novi dominantni par svetskog klizanja. Zajedno su osvojili dve olimpijske zlatne medalje, šest svetskih titula i sedam evropskih prvenstava. Rodnina je tako uspela da prebrodi jedan od najtežih trenutaka u karijeri i sa novim partnerom nastavi da dominira.

Njihova priča, međutim, nije ostala samo na sportskom terenu.

Novi partner postao je i njen muž

Rodnina i Zajcev su sredinom sedamdesetih postali i bračni partneri. Njihova veza bila je nastavak partnerstva koje je već bilo izuzetno uspešno na ledu, a zajedno su prolazili kroz godine najvećih sportskih trijumfa.

Venčanje Irine i Zajceva Foto: Yuriy Somov / Sputnik / Profimedia

Godine 1979. Rodnina je rodila sina Aleksandra i zbog toga propustila jednu sezonu. Mnogi su tada mogli da pomisle da se njena veličanstvena karijera bliži kraju, ali Rodnina je još jednom pokazala zbog čega je bila posebna.

Vratila se na led i na Olimpijskim igrama 1980. godine u Lejk Plesidu osvojila svoje treće olimpijsko zlato. Time je zaokružila jednu od najimpresivnijih karijera u istoriji sporta.

Tri olimpijska zlata, deset uzastopnih svetskih titula i 11 evropskih prvenstava.

Ali privatni život ponovo joj je doneo velike promene.

Ni drugi brak jeni trajao zauvek

Rodnina i Zajcev su se kasnije razveli, čime je završen još jedan važan deo njenog života. Ona je potom stupila u drugi brak sa arhitektom i filmskim producentom Leonidom Menkovskim, sa kojim je dobila ćerku Aljonu.

Tokom devedesetih Rodnina je živela i radila u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je bila trener. Posle više godina provedenih u inostranstvu vratila se u Rusiju i nastavila da bude aktivna u javnom životu.

Ipak, bez obzira na sve što se događalo kasnije, jedna osoba je zauvek ostala vezana za najdramatičniji deo njene sportske prošlosti.

A onda je, posle više od tri decenije, došlo do susreta koji je malo ko očekivao.

Posle više od tri decenije ponovo su se sreli

Rodnina i Ulanov ponovo su se sreli posle više od 30 godina. Ulanov se pojavio u dokumentarcu posvećenom Rodnini i tada joj se izvinio. Kao svojevrsni znak pomirenja, čak joj je otpevao i pesmu.

Posle toliko godina, sve ono što se dogodilo između njih ostalo je daleko iza njih. Rodnina je kasnije objašnjavala da između nje i Ulanova nije postojala ljubavna veza u klasičnom smislu i da su njihovi karakteri i stilovi bili različiti.

Ulanov je želeo više lirike i elegancije, dok je Rodnina bila poznata po energičnom i snažnom stilu. Njihovo partnerstvo bilo je izuzetno uspešno na ledu, ali van njega očigledno nije moglo da traje zauvek.

I zato priča o Irini Rodnini nikada nije bila samo priča o medaljama.

To je priča o devojčici koja je kao dete stalno bila bolesna, a potom postala nepobediva. O partneru koji je otišao zbog druge žene. O ljubavnom trouglu koji je prerastao u sportski skandal. O jezivoj glasini da je veliki pad možda bio nameran, iako je sama Rodnina takvu mogućnost odbacivala. O novom partneru koji je postao i njen muž. O još jednom braku koji se završio razvodom. I na kraju, o dvojici ljudi koji su posle više od tri decenije uspeli da se pogledaju u oči i ostave prošlost iza sebe.

Rodnina je iz svega toga izašla kao pobednik.

Jer dok su se oko nje menjali partneri, brakovi, savezništva i priče, ona je ostala na vrhu svetskog sporta.

I upravo zbog toga njena životna priča i danas zvuči neverovatno – gotovo kao scenario za film.