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Rukometaši Partizana započeli su novu sezonu u Ligi šampiona porazom od redovnog učesnika Fajnal fora, ekipe Fihsea, rezultatom 44:33. Pred 3.500 gledalaca dominirali su Matijas Gidsel i Tobijas Grendal, a po završetku prvog kola specijalizovani portal „Apskil hendbol” (Handball) objavio je statističke podatke i procene za nastavak takmičenja.

Ovaj portal, koji predstavlja svojevrsnu kombinaciju baze podataka i medija (nalik Transfermarktu u fudbalu), dodelio je crno-belima ubedljivo najmanje šanse za osvajanje Lige šampiona - svega 0,07 odsto.

U grupi timova sa istim procentom verovatnoće (0,07%) nalaze se i regionalni rivali Zagreb, Celje i Vardar, kao i norveški Kolštad i portugalski Porto, koji je sledeći protivnik Partizana.

1/6 Vidi galeriju RK Partizan u Ligi šampiona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Samo neznatno veće šanse daju se švajcarskom Krinsu iz Lucerna, Kristijanštadu, Skanderborgu i Dinamu iz Bukurešta, čije su procene na 0,09 odsto. Nemački velikan i osvajač Lige Evrope, Melsungen, ima 0,4 odsto šansi za trofej, slede Visla iz Plocka sa 0,5 odsto i danski GOG sa 0,6 procenata.

Preko jedan procenat verovatnoće imaju Monpelje (1,9%), Pik Seged (2,4%) i Nant (3%). Pari Sen Žermenu je, uprkos velikim ulaganjima, dodeljeno skromnih 3 odsto šanse, dok Kjelce, pojačano Dejanom Milosavljevom, ima 3,7 odsto.

Portugalski Sporting ima 4,1 odsto šansi, nakon čega sledi nagli skok: Olborgu je dato 9,5 odsto, dok Fihse iz Berlina, za koji nastupa Mijajlo Marsenić, ima 15,1 odsto šansi za trofej . koliko i aktuelni prvak Evrope, Barselona. Još jedan Partizanov rival iz grupe, Vesprem, nalazi se na 18,4 odsto.

Najveća verovatnoća za osvajanje titule data je višestrukom šampionu Evrope, Magdeburgu. Sastav Beneta Vigerta osvojio je dve titule u poslednje četiri sezone, a u novu pohod ulazi pojačan Kuzmanovićem, Seradiljom i Rasmunsenom. Ekipu su napustili uglavnom veterani poput Kristijana O'Salivana, Sebastijana Bertolda, Nikole Portnera i Sergeja Ernandeza, dok se Tim Hornke povukao. Sa nosiocima igre kao što su Gisli Kristijanson, Oskar Bergendal, Magnus Saugstrup, Magnuson i Lagergren, uz Feliksa Klara i trenera Vigerta, Magdeburg opravdano nosi ulogu glavnog favorita.

Izabranici Raula Gonzalesa naredni meč igraju 17. septembra na gostovanju Portu, nakon čega započinju i takmičenje u domaćem prvenstvu. Posle duela sa Dinamom, Loznicom i Jugovićem, crno-beli će 7. oktobra u Beogradu dočekati Vesprem. Potom sledi gostovanje Lavovima, pa 14. oktobra novi susret sa Vespremom u gostima. Nakon utakmice sa Radničkim na Banjici, u Beograd stiže i Porto.

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