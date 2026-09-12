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"Loris Kapirosi je sada i zvanično Moto GP legenda. Popularni Italijan upisao je danas svoje ime u istorijske knjige u Mizanu, kada mu je izvršni direktor Moto GP Karmelo Espeleta uručio medalju Moto GP legende, pred porodicom, prijateljima i kolegama", navodi se na sajtu šampionata.

U svim klasama Kapirosi je zabeležio 328 startova i ostvario 29 pobeda - osam u klasi 125 kubika, 12 u klasi 250 kubika i devet u Moto GP.

On ima 99 plasmana na pobedničko postolje, 41 pol-poziciju i tri titule, a najmlađi je svetski šampion, pošto je 1990. osvojio titulu u klasi 125 kubika sa 17 godina i 165 dana. Španac Pedro Akosta je 2021. postao šampion sa 17 godina i 166 dana.

Više od tri decenije, Kapirosi je bio poslednji vozač koji je osvojio titulu u debitantskoj sezoni u klasi 125 kubika (Moto 3), sve dok to nije ponovo učinio Akosta.

Kapirosi je doneo Dukatiju prvu pobedu u Moto GP šampionatu na Velikoj nagradi Katalonije 2003. godine, u debitantskoj sezoni u kraljevskoj klasi tog italijanskog proizvođača. U Moto GP šampionatu pobeđivao je vozeći za tri različita proizvođača - Jamahu, Hondu i Dukati, što je uspelo samo još petorici vozača Majku Hejlvudu, Rendiju Mamoli, Ediju Losonu i Maveriku Vinjalesu.

Plasirao se na podijum sa četiri proizvođača - Hondom, Jamahom, Dukatijem i Suzukijem.

Period od 17 godina i 49 dana između njegove prve pobede, u klasi 125 kubika na Velikoj nagradi Velike Britanije 1990 i poslednje, u Moto GP na Velikoj nagradi Japana 2007, donosi mu drugo najduže pobedničko razdoblje u karijeri. Ispred njega je samo Valentino Rosi sa 20 godina i 311 dana.

Kapirosi se penzionisao na kraju 2011. godine u Valensiji, kao tadašnji rekorder po broju startova na trkama, imao ih je 328 tokom 22 sezone (1990–2011). Njegov kultni broj 65 povučen je iz upotrebe u Moto GP šampionatu 2016. godine.

Danas je Kapirosi predstavnik Direkcije trke u Moto GP šampionatu.

(Beta)