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Markes je pobedio rezultatom 19:48,51 minuta.

Drugi je bio Marko Beceki iz Aprilije sa 1,068 sekundi zaostatka, a treći njegov timski kolega Horhe Martin sa 3,538 sekundi zaostatka.

Vozač ekipe VR46 Fabio Diđanantonio zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Aleks Markes iz Gresinija, a šesti Pedro Akosta iz KTM.

Trka za Veliku nagradu San Marina vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)

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