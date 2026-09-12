Aktuelni svetski šampion vozač Dukatija Mark Markes pobedio je u sprint trci voženoj u sklopu Moto GP trke za Veliku nagradu San Marina u Mizanu.
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MARKES GAZI SVE PRED SOBOM: Šampion slavio u spektakularnoj sprint trci u Mizanu
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Markes je pobedio rezultatom 19:48,51 minuta.
Drugi je bio Marko Beceki iz Aprilije sa 1,068 sekundi zaostatka, a treći njegov timski kolega Horhe Martin sa 3,538 sekundi zaostatka.
Vozač ekipe VR46 Fabio Diđanantonio zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Aleks Markes iz Gresinija, a šesti Pedro Akosta iz KTM.
Trka za Veliku nagradu San Marina vozi se u nedelju od 14 časova.
(Beta)
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