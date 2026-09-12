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Vodeći u generalnom plasmanu Antoneli je ostvario rezultat od 1:32,797 minuta.

Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,166 sekundi zaostatka, a treći Oskar Pjastri iz Meklarena sa 0,189 sekundi zaostatka.

Njegov timski kolega aktuelni svetski prvak Lando Noris bio je četvrti, peti je bio Maks Verstapen iz Red Bula, a šesti Džordž Rasel iz Mercedesa.

Ovo je prvi put da se staza Madring nalazi u programu Formule 1, a vozači su u više navrata izrazili kritike zbog blizine zaštitnog zida i mogućnosti da dođe do većeg broja udesa.

Udes na trećem treningu imao je Luis Hamilton iz Mercedesa koji je udario u zaštitni zid, kao i Oliver Berman iz Hasa.

Sedmostruki svetski prvak je oštetio prednje krilo i tako je vozio pokušavajući da stigne do boksa, ali nije uspeo, pa se zaustavio na stazi.

Prekid je trajao 45 minuta, dok redari nisu popravili barijere.

Kvalifikacije su na programu u 16 časova, a trka za Veliku nagradu Španije vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)