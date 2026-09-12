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Evropsko prvenstvo donelo je veliko iznenađenje već na startu grupne faze.

Danska je ubedljivo savladala Holandiju sa 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) i tako odmah zakomplikovala situaciju u grupi u kojoj se nalazi i reprezentacija Srbije.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Danci su od prvog do poslednjeg poena bili bolji rival, a do pobede su stigli za svega 87 minuta pred 6.100 gledalaca. Ulrik Bo Dal predvodio je Dansku sa 18 poena, dok je Oskar Kjerstajn Madsen dodao 12.

Kod Holandije su se istakli Silvester Mejs i Tom Kops sa po 10 poena, ali nisu uspeli da spreče ubedljiv poraz.

Ovakav rezultat predstavlja ozbiljno upozorenje i za Srbiju. Danska je pokazala da neće biti samo prolazni autsajder, dok je Holandija već na startu doživela težak udarac. Borba za plasman u grupi Orlova očigledno bi mogla da bude mnogo neizvesnija nego što se očekivalo.

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