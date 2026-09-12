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Noris je do pol-pozicije došao u poslednjim trenucima kvalifikacija, rezultatom 1:31,824 minuta.

Sa druge pozicije startovaće vodeći u šampionatu vozač Mercedesa Kimi Antoneli koji je bio sporiji od Norisa za 0,011 sekundi.

Do trećeg mesta u kvalifikacijama u poslednjim trenucima došao je Maks Verstapen iz Red Bula, koji je imao zaostatak 0,140 sekundi.

Vozači Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler startovaće sa četvrtog i petog mesta, a Džordž Rasel iz Mercedesa sa šestog.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri počeće trku sa sedmog mesta, Lijam Loson iz Red Bula, sa osmog, Franko Kolapinto iz Aline sa devetog, dok će kao 10. startovati Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa.

Trka za Veliku nagradu Španije vozi se u nedelju od 15 časova u Madridu.

(Beta)