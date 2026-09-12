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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je peto mesto sa hicem 61.37 metara koji je ostvarila u prvoj seriji.

U drugoj seriji je prestupila, dok je u trećoj ostvarila rezultat od 60,20 metara. Prema pravilima takmičenja, sedmoplasirana i osmoplasirana takmičarka ispale su posle druge serije, dok su peta i šesta završile takmičenje nakon treće serije.

Vilagoš je za osvojeno peto mesto nagrađena sa 25.000 dolara.

Zlatnu medalju osvojila je olimpijska šampionka Haruka Kitaguči iz Japana hicem od 68,92 metra, što je ujedno i novi nacionalni rekord Japana.

Drugo mesto pripalo je Kineskinji Ziji Jan, koja je ostvarila rezultat od 68,05 metara, dok je treća bila svetska šampionka Flor Denis Ruis Hurtado iz Kolumbije sa 64,84 metra.