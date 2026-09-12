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Srpska odbojkašica Aleksandra Uzelac bila je među specijalnim gostima na tribinama dvorane "Arena 8888" u Sofiji, gde je Bugarska na startu Evropskog prvenstva savladala Severnu Makedoniju sa 3:0.

Uzelac je posebno pratila Monija Nikolova, a nakon poslednjeg poena usledio je trenutak koji je privukao veliku pažnju.

Aleksandra Uzelac Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia, sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia

Bugarski reprezentativac prišao je srpskoj odbojkašici, a njih dvoje su se zagrlili i poljubili, čime su dodatno podgrejane priče o njihovoj emotivnoj vezi.

Njih dvoje su još tokom leta povezivani, ali do sada nisu javno potvrdili da su u vezi. Sada je Aleksandra otišla u Sofiju da podrži Nikolova, dok je on posle utakmice odmah prišao njoj.

Uzelac je meč pratila u društvu aktuelne šampionke Evrope, Derje Džebedžioglu.

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Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium