Aleksandra Uzelac prisustvovala je meču Bugarske i Severne Makedonije, gde je zabeležen emotivan trenutak sa bugarskim reprezentativcem.
emotivno
PRED SVIMA U ARENI! Srpkinja i Bugarin razmenjivali nežnosti usred dvorane! (VIDEO)
Slušaj vest
Srpska odbojkašica Aleksandra Uzelac bila je među specijalnim gostima na tribinama dvorane "Arena 8888" u Sofiji, gde je Bugarska na startu Evropskog prvenstva savladala Severnu Makedoniju sa 3:0.
Uzelac je posebno pratila Monija Nikolova, a nakon poslednjeg poena usledio je trenutak koji je privukao veliku pažnju.
Aleksandra Uzelac Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia, sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Bugarski reprezentativac prišao je srpskoj odbojkašici, a njih dvoje su se zagrlili i poljubili, čime su dodatno podgrejane priče o njihovoj emotivnoj vezi.
Njih dvoje su još tokom leta povezivani, ali do sada nisu javno potvrdili da su u vezi. Sada je Aleksandra otišla u Sofiju da podrži Nikolova, dok je on posle utakmice odmah prišao njoj.
Uzelac je meč pratila u društvu aktuelne šampionke Evrope, Derje Džebedžioglu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši