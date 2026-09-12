Španski biciklista Mikel Landa pobednik je 20. etape trke Vuelta, vožene od La Kalahora do Koljado del Alguasíla.
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Vozač ekipe Kvik Step je brdsku deonicu dužine 186,6 kilometara prešao za 4:58,01 sati.
Drugo mesto je zauzeo Norvežanin Tobijas Haland Johansen (Uno-X Mobility) sa 47 sekundi zaostatka, a treći je bio Belgijanac Ramses Debrujne (Alpecin) 1,27 minuta zaostatka za pobednikom.
Vodeću poziciju u generalnom plasmanu zadržao je vozač ekipe Muvistar Španac Enrik Mas sa ukupnim vremenom 70 sati, 56 minuta i 58 sekundi.
Drugi u generalnom plasmanu je Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa dva minuta i 15 sekundi zaostatka, a treći je vozač Dekatlona Austrijanac Feliks Gal sa dva minuta i 44 sekundi zaostatka za vodećim.
Poslednja, 21. etapa, dužine 112 kilometara, vozi se sutra u Granadi.
(Beta)
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