Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je osmo mesto u skoku udalj na Ultimativnom prvenstvu sveta u atletici u Budimpešti.
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BOŠKOVIĆ SE BORIO SA SVETSKOM ELITOM: Srbin završio osmi, Tentoglu slavio
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Dvadesetogodišnji reprezentativac Srbije takmičenje je završio posle dva skoka. U prvom pokušaju ostvario je rezultat od 7,66 metara, dok je u drugom prestupio.
Prema pravilima takmičenja, dvojica najslabijih takmičara ispadaju posle druge serije.
Pobedu je odneo olimpijski šampion Grk Miltijadis Tentoglu skokom od 8,35 metara, koji je ostvario u prvom pokušaju.
Drugo mesto je zauzeo bugarski atletičar Božidar Sarabojukov koji je u poslednjoj seriji skočio 8,34 metra, samo centimetar manje od Tentoglua.
Treće mesto pripalo je Švajcarcu Simonu Ehameru sa rezultatom 8,07 metara.
(Beta)
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