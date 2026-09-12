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Dvadesetogodišnji reprezentativac Srbije takmičenje je završio posle dva skoka. U prvom pokušaju ostvario je rezultat od 7,66 metara, dok je u drugom prestupio.

Prema pravilima takmičenja, dvojica najslabijih takmičara ispadaju posle druge serije.

Pobedu je odneo olimpijski šampion Grk Miltijadis Tentoglu skokom od 8,35 metara, koji je ostvario u prvom pokušaju.

Drugo mesto je zauzeo bugarski atletičar Božidar Saraboju­kov koji je u poslednjoj seriji skočio 8,34 metra, samo centimetar manje od Tentoglua.

Treće mesto pripalo je Švajcarcu Simonu Ehameru sa rezultatom 8,07 metara.

(Beta)

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir