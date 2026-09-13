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Džordž Čuvalo, legendarni kanadski bokser hercegovačkih korena, preminuo je u 89. godini života.

Bio je jedan od najtvrđih teškaša svoje generacije, čovek koji je delio ring sa Muhamedom Alijem, Džoom Frejzerom i Džordžom Formanom – i ono po čemu je ostao jedinstven: tokom 93 profesionalne borbe nikada nije bio oboren.

1/6 Vidi galeriju Jure Džordž Čuvalo Foto: Privatna Arhiva, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Vest o njegovoj smrti potresla je Kanadu. Čuvalo je preminuo 12. septembra 2026. godine, na svoj 89. rođendan, a poslednje godine proveo je u ustanovi za dugotrajnu negu u Torontu. Njegov odlazak potvrdila je teretana u kojoj je trenirao, a od legendarnog boksera oprostili su se brojni kanadski zvaničnici.

Čovek koji nikada nije pao u ringu iza sebe je ostavio karijeru kakvu je teško ponoviti. U profesionalnom boksu ostvario je 73 pobede, 18 poraza i dva remija, a čak 64 puta slavio je nokautom. Bio je višestruki prvak Kanade i svojevremeno je bio rangiran kao drugi bokser sveta u teškoj kategoriji.

Ali ga je nazivao najtvrđim protivnikom

Najveće ime na njegovom spisku rivala bilo je, naravno, Muhamed Ali.

Njih dvojica prvi put su se sastali 1966. godine u Torontu, u borbi za titulu svetskog prvaka. Čuvalo je u ring ušao sa veoma kratkim periodom priprema, ali je izdržao svih 15 rundi protiv tada neprikosnovenog Alija.

Džordž Čuvalo i Muhamed Ali Foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press /Profimedia

Amerikanac je pobedio jednoglasnom odlukom sudija, ali je posle borbe završio u bolnici. Čuvalo? On je sa suprugom otišao na ples.

Ta scena postala je deo bokserske istorije.

Ali je godinama kasnije Čuvala opisivao kao najčvršćeg boksera protiv kojeg se ikada borio.

Usledio je i revanš 1972. godine u Vankuveru. Ali je ponovo slavio na poene, ovog puta posle 12 rundi.

Ali Čuvalo nikada nije zaboravio ono što se dogodilo šest godina ranije.

Čovek koji nije znao za predaju

Čuvalo je tokom karijere delio ring i sa nekim od najvećih imena zlatne ere boksa.

Borili su se on i Džo Frejzer, Džordž Forman, Flоjd Paterson i brojni drugi vrhunski teškaši. Ipak, niko od njih nije uspeo da ga obori.

Upravo zbog toga Čuvalo je postao simbol neverovatne izdržljivosti.

Njegova karijera trajala je od 1956. do 1978. godine, a iako nikada nije postao svetski šampion, ostao je upamćen kao jedan od najopasnijih i najtvrđih izazivača svoje generacije.

Jure Čuvalo iz Hercegovine

Džordž Čuvalo rođen je u Torontu 1937. godine, ali njegovi koreni vode u Hercegovinu.

Njegov otac Stipan Čuvalo bio je iz Proboja kod Ljubuškog, dok je majka Katica, rođena Kordić, bila iz Grljevića. Porodica je život nastavila u Kanadi, gde je mali Jure odrastao i izgradio ogromnu sportsku karijeru.

Njegova veza sa Hercegovinom nikada nije nestala. Čuvalo je 2009. godine posetio Ljubuški, gde je održao predavanje, a u njegovu čast je kasnije podignut i spomenik.

Posle ringa – nova velika borba

Čuvalov život nije bio samo priča o sportu i velikim pobedama.

Posle završetka karijere prošao je kroz ogromne porodične tragedije. Upravo zbog toga kasnije je veliki deo života posvetio radu sa mladima i upozoravanju na posledice zloupotrebe droga, obilazeći škole širom Kanade i govoreći o iskustvima svoje porodice.

Uprkos svemu što ga je zadesilo, čovek koji nikada nije pao u ringu nastavio je da se bori i van njega.

Dobio je mesto u Kanadskoj sportskoj kući slavnih, Svetskoj bokserskoj kući slavnih, Orden Kanade i svoje mesto na Kanadskoj stazi slavnih.

Sada je otišao jedan od poslednjih velikana zlatne ere boksa.