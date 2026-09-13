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Džordž Čuvalo, legendarni bokser hercegovačkih korena, preminuo je u 89. godini. Bio je veliki šampion, najbolji bokser u istoriji Kanade, ali njegova velika sportska dostignuća zasenile su jezive porodične tragedije.

Jeziva životna priča čuvenog boksera poreklom iz Bosne i Hercegovine ledi krv u žilama.

Slavni bokser rođen je 12. septembra 1937. godine u Torontu kao Jure Čuvalo. Njegovi roditelji Stipan i Katica živeli su u Ljubuškom, opštini koja se nalazi na samom zapadu Hercegovine. Napustili su zemlju i preselili se u Kanadu, gde je i Jure rođen.

Talenat za boks pokazao je već tokom osnovne škole, a prvu borbu imao je sa 10 godina. Već sa 15 godina našao se u teškoj kategoriji, da bi sa 17 postao amaterski šampion Kanade.

Postao je poznat kada je sa 18 godina nokautirao četiri suparnika i tako osvojio nagradu od 500 dolara. Postepeno je gradio svoju karijeru, pa kada je rešio da okači rukavice o klin 1978. godine, mogao je da se pohvali sa 93 borbe – 73 pobede, od kojih su 64 ostvarene prekidom, 18 poraza i dva remija.

1/6 Vidi galeriju Jure Džordž Čuvalo Foto: Privatna Arhiva, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Ovim impresivnim brojkama pridružila se i činjenica da Čuvalo nikada nije doživeo nokaut – pa čak ni od Muhameda Alija, sa kojim se sastao dva puta.

"Kada sam bio mlad, trenirao sam američki fudbal i zbog toga sam imao izuzetno jak vrat. Tada sam naučio da primam udarce, jer u tom sportu ima mnogo jakih kontakata, skoro kao u boksu. U ringu sam bio uporan, imao sam valjda i izuzetno čvrstu bradu, ali i jednu veoma važnu odliku – nikada nisam hteo da odustanem i da se predam protivniku. Na to nikada nisam ni pomislio", otkrio je jednom prilikom Čuvalo.

Veliki Muhamed Ali se nedeljama oporavljao nakon prvog meča sa njim, a od bolova u rebrima nije mogao da ustane iz kreveta.

Najbolja brada u istoriji boksa

Epitet „najbolje brade“ dobio je po završetku karijere.

"„Do moje prve borbe sa Alijem 1966. niko nije ni spominjao moju bradu, ali posle toga postala je velika vest. Kada sam se penzionisao, neki novinari su je proglasili najboljom bradom u istoriji boksa. Ako je to istina, razlog za to su tri stvari: rođen sam sa kratkim vratom, trenirao sam da apsorbujem udarce i žvakao sam mnogo žvaka da ojačam mišiće vilice.

Ponosniji sam na činjenicu da sam tokom karijere, u kojoj sam ostvario 73 pobede, 18 poraza i dva nerešena meča, imao više nokauta od Džeka Dempsija i Džoa Luisa. Osim toga, imao sam 64 nokauta, što je više od broja borbi Rokija Marčana, Alija, Frejzera i Tajsona", govorio je Čuvalo.

Dva meča sa najboljim

Nizao je Kanađanin brojne uspehe, ali su mu borbe sa jednim od najznačajnijih sportista 20. veka obeležile karijeru.

Sa Muhamedom Alijem Čuvalo se sastao dva puta – prvi put 1966. godine, kada je meč trajao 15 rundi, a potom 1972. godine, kada su boksovali 12 rundi.

Muhamed Ali i Čuvalo Foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press /Profimedia

Oba puta je Amerikanac pobedio, ali zahvaljujući odlukama sudija. Od najboljeg boksera svih vremena Čuvalo je dobio priznanje da je bio njegov „najtvrđi bokser“.

Njihov prvi meč bio je i tema dokumentarnog filma „Poslednja runda: Čuvalo protiv Alija“ iz 2003. godine.

Bio je Kanađanin hrvatskog porekla svestan svoje snage.

"Koliko god da je Muhamed Ali bio brz, uspeo sam da ga uzdrmam tri ili četiri puta. Dokazao je da ume da primi udarac. Dok su čitali odluku sudija, moj najstariji sin Mičel, koji je imao šest godina, popeo se u ring i zagrlio me je, sa suzama u očima. Bilo mi je žao mališe.

Kada su me ljudi sretali, rekli bi: „Džordž, izdržao si 15 rundi sa Alijem“, a ja bih im rekao: „Ne, grešiš. On je izdržao 15 rundi sa mnom."

A onda je Čuvalo opisao detalj koji je zauvek ostao vezan za njihov prvi okršaj.

"Kada je meč završen, Ali je bio taj koji je morao u bolnicu jer je krvario. Ja? Ja sam otišao na ples sa ženom. Nema sumnje ko je bolje prošao", ispričao je Čuvalo.

Borbe sa Džoom Frejzerom i Džordžom Formanom takođe nisu završene pobedama, ali je Čuvalo bio ravnopravan rival svakom protivniku.

Iako nikada nije postao svetski šampion, postao je jedan od najpoznatijih kanadskih boksera svoje generacije i držao je titulu prvaka Kanade 21 godinu zaredom.

Glumačka karijera

Nakon uspešne bokserske karijere zablistao je i na filmskom platnu.

Čuvalo je u periodu između 1977. i 2005. godine zabeležio 12 filmskih uloga. Među njima je najpoznatija ona u filmu „Muva“ iz 1986. godine, prema scenariju Dejvida Kronenberga.

Pored toga, glumio je i u filmovima „Nedostaješ mi, zagrljaj i poljupci“ iz 1978, „Poslednji čovek koji stoji“ iz 1987, „Povratak Eliot Nesa“ iz 1991. i „Lijeva ponuda“ iz 2005. godine.

Džordž Čuvalo Foto: Nicole Springer / Everett / Profimedia

Tragedije koje su ga slomile

Nažalost, nakon što je završio karijeru, počeo je potpuni pakao u njegovom privatnom životu.

Čuvalo je izgubio trojicu sinova. Dvojica su preminula od posledica zloupotrebe droge, dok je treći sebi oduzeo život.

Njegova supruga nije mogla da podnese bol koji je zadesio porodicu i takođe je sebi oduzela život.

Tako je bokser ostao sam sa sinom Mičom i ćerkom Vanesom.

"Teško je, nije lako. Toliko sam se navikao na tragedije da mi je čudno kada ih nema. Toliko puta sam bio udaren, fizički i emotivno", rekao je svojevremeno Jure za „Večernji list“.

Da stvar bude još gora, njegova unuka takođe je preminula od raka u 26. godini života.

"Svakog jutra tugujem. Plačem, jer mi je tako lakše", rekao je jednom prilikom nesrećni Jure.

Uprkos ogromnim udarcima koje mu je život zadao, Čuvalo se nije predavao. Govorio je otvoreno o tragedijama koje su ga zadesile, verujući da tako može pomoći drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

"Nijedna borba u ringu nije bila teža od ove koju vodim u stvarnom životu", rekao je Jure.

Jure Čuvalo Foto: Privatna Arhiva

Borba do poslednjeg dana

Čuvalo je poslednje godine života proveo daleko od ringa, suočen sa teškom demencijom.

Njegov sin Mič govorio je o tome koliko je bilo bolno gledati kako čovek koji je decenijama bio simbol snage polako gubi bitku sa bolešću.

"Spreman sam za dan kada ću izgubiti oca. Bio sam deo boksa celog života i to se nikad ne završi dobro. On je preživeo u surovom svetu boksa 21 godinu", ispričao je njegov sin u dokumentarcu.

Kako je Mič opisao očevu karijeru, jedan ili dva udarca mogu da se izdrže, ali kada ih je više od hiljadu, posledice postaju ogromne.

Čuvalo je tokom života dobio bezbroj udaraca u ringu, ali ga nijedan nije oborio.

Sada je otišao čovek koji je ostao upamćen kao jedan od najtvrđih boksera svoje generacije.

Džordž – Jure Čuvalo. Hercegovac koji nikada nije pao u ringu i čovek kojeg je čak i Muhamed Ali morao da poštuje.