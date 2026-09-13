Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Aktuelni svetski šampion vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu San Marina u Mizanu i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu.

Markes je pobedio rezultatom 41:13,013 minuta i ostvario 78. pobedu u kraljevskoj klasi, odnosno ukupno 104. pobedu u karijeri.

Drugo mesto danas je zauzeo njegov mlađi brat Aleks Markes u Gresiniju sa 0,657 sekundi zaostatka.

Vozač KTM-a Pedro Akosta bio je treći sa 2,326 sekundi zaostatka.

1/9 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Četvrto mesto zauzeo je Fermind Aldeger iz Gresinija, peti je bio Horhe Martin iz Aprilije, a šesti Raul Fernandes iz Trekhausa.

Vozač VR46 Fabio Diđanantonio bio je sedmi, a osmo mesto zauzeo je Enea Bastijanini iz KTM-a.

Markes je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu i ima 274 bodova, koliko ima i do sada vodeći Martin.

Naredna trka vozi se 20. septembra za Veliku nagradu Austrije.