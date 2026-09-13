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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Antoneli je na stazi Madring ostvario osmu pobedu u karijeri i uvećao je prednost na 81 poen prednosti na prvom mestu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, a treći je bio aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, a šesti Lijam Loson iz Red Bula.

Vozač Alpine Franko Kolapinto zauzeo je sedmo mesto, Oskar Pjastri iz Meklarena osmo, deveti je bio Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, a 10. mesto zauzeo je vozač Audija Niko Hulkenberg.

Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Bakuu za Veliku nagradu Azerbejdžana.