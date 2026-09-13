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Beograd je danas još jednom pokazao da je domaćin sportskih događaja svetskog nivoa.

Treće izdanje mts IRONMAN 70.3 Belgrade okupilo je oko 1.500 takmičara iz preko 80 zemalja, dok je zajedno sa njima u srpsku prestonicu stiglo i nekoliko hiljada članova porodica, prijatelja i pratilaca

1/5 Vidi galeriju Foto galerije sa Ade Ciganlije Foto: mts IRONMAN 70.3 Belgrade (Ivica Veselinov),

Više od 85 odsto učesnika došlo je iz inostranstva, čime je mts IRONMAN 70.3 Belgrade odavno prerastao okvire sportskog takmičenja. Beograd je tokom ovog vikenda bio mesto susreta sportista iz celog sveta, ali i snažna međunarodna platforma za promociju Srbije, njenog glavnog grada i turističke ponude.

Ono što je pre gotovo deset godina počelo kao ambiciozna ideja danas je izraslo u događaj koji Beograd pozicionira na svetskoj mapi triatlona i potvrđuje njegov kapacitet da organizuje međunarodna takmičenja najvišeg nivoa.

113 KILOMETARA IZAZOVA KROZ BEOGRAD

Takmičari su se suočili sa ukupno 113 kilometara, odnosno 70,3 milje – distancom koja je mts IRONMAN 70.3 Belgrade svrstala među najizazovnije sportske događaje u regionu.

Trka je obuhvatila:

1,9 kilometara plivanja u Savskom jezeru;

90 kilometara biciklizma kroz Beograd i okolinu;

21,1 kilometar trčanja.

Od prvih jutarnjih sati Ada Ciganlija bila je epicentar sportskog uzbuđenja. Takmičare su pratili brojni navijači, porodice i posetioci, dok je Expo zona okupila učesnike, partnere, sponzore, predstavnike medija i ljubitelje sporta.

Gotovo idealni vremenski uslovi dodatno su doprineli atmosferi, a Beograd je tokom čitavog dana bio velika otvorena sportska scena.

„Organizacija je bila na svetskom nivou – od registracije i rada organizatora, preko volontera, pa sve do same završnice. Bilo je pravo zadovoljstvo biti deo ovog događaja“, izjavio je jedan od posetilaca.

Posebna vrednost mts IRONMAN 70.3 Belgrade jeste činjenica da veliki broj učesnika dolazi izvan Srbije. Takmičari iz preko 80 zemalja imali su priliku da kroz jednu od najzahtevnijih sportskih disciplina upoznaju Beograd iz potpuno drugačije perspektive.

Trasa je vodila učesnike od Savskog jezera, preko gradske obale i modernih saobraćajnica, do impozantnog Mosta na Adi. Sportisti su tako tokom takmičenja prolazili kroz neke od prepoznatljivih vizura grada koji na jedinstven način spaja istoriju, arhitekturu, urbani život i prirodu.

Prema zvaničnim rezultatima objavljenim na platformi my.raceresult.com, u muškoj apsolutnoj konkurenciji pobedu je odneo Francuz Korentin Sando, koji je trku završio za 3:55:40. Drugo mesto pripalo je Belgijancu Hordi Vanovertveltu, sa vremenom 4:00:51, dok je treće mesto osvojio još jedan predstavnik Francuske, Romen Dikasu, rezultatom 4:01:35.

Najbolji plasman među srpskim triatloncima ostvario je Nikola Đorđević, koji je sa vremenom 4:06:46 zauzeo deveto mesto u apsolutnoj konkurenciji. Odmah iza njega kroz cilj je prošao još jedan srpski predstavnik, Mihajlo Bolić, sa vremenom 4:07:33, dok je kao 35. u ukupnom plasmanu i kao treći srpski takmičar kroz cilj prošao Nemanja Ristović vremenom 4:16:02.

U ženskoj apsolutnoj konkurenciji trijumfovala je Italijanka Sara Duraci, sa vremenom 4:31:31. Drugo mesto osvojila je takođe Italijanka Mikela Santini, sa rezultatom 4:32:11, dok je treće mesto pripalo Ani Ivanovoj iz Republike Palau, koja je ostvarila vreme 4:39:58.

Najbolje plasirana predstavnica Srbije bila je Aneta de Kadija, koja je zauzela 22. mesto, sa rezultatom 5:03:26. Drugo mesto u konkurenciji srpskih triatlonki zauzela je Tea Truković koja je sa vremenom 5:19:13 bila 36. u apsolutnoj konkurenciji kod žena. Treće mesto od predstavnica Srbije osvojila je Tedora Živković koja je sa vremenom 5:21:19 u ukupnom plasmanu bila na 38. poziciji.

U konkurenciji štafeta prvo mesto osvojio je TC Koloseum Novi Sad, sa vremenom 4:15:40. Drugo mesto pripalo je timu Drina Trail-Kobre sa rezultatom 4:17:28, dok je treće mesto zauzela engleska ekipa The Bonk Squad, koja je kroz cilj prošla vremenom 4:33:50.

Organizacija događaja bila je rezultat zajedničkog rada velikog broja ljudi – organizacionog tima, volontera, institucija, partnera, sponzora, službi bezbednosti i svih koji su učestvovali u pripremi i realizaciji takmičenja. Njihov angažman omogućio je da Beograd još jednom pokaže da poseduje infrastrukturu, iskustvo i energiju potrebnu za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Ali možda je upravo atmosfera na ulicama najbolje pokazala pravi značaj trke.

“Beograd je danas navijao za sport. Beograd je danas ugostio svet. Od ranog jutra do završetka takmičenja, hiljade ljudi bili su deo događaja koji je spojio profesionalne sportiste, rekreativce, porodice, turiste, navijače i građane. Upravo ta energija predstavlja jednu od najvećih vrednosti mts IRONMAN 70.3 Belgrade” – rekao je direktor trke Bojan Đurić.

Grad na ušću Save u Dunav pokazao je da njegova prednost nije samo u atraktivnoj lokaciji i infrastrukturi, već i u energiji koja međunarodni događaj pretvara u iskustvo koje se pamti.

Trka je završena. Medalje su podeljene. Ali priča o Beogradu kao novom centru svetskog triatlona tek počinje.