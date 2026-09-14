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Biciklista ekipe Movistar, Španac Enrik Mas osvojio je danas titulu u trci Vuelta u Španiji.

Nakon današnje poslednje, 21. etape, vožene u Granadi, Mas je završio na prvom mestu generalnog plasmana sa vremenom od 73 sata, 52 minuta i 55 sekundi.

Drugo mesto zauzeo je Slovenac Primož Roglič iz ekipe Red Bul-Bora-Hansgrohe sa dva minuta i 15 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač ekipe Dekatlon CMA CGM, Austrijanac Feliks Gal sa dva minuta i 44 sekunde zaostatka.

Pobednik današnje etape bio je Norvežanin Tobijas Johanesen iz ekipe Uno-X Mobiliti.

On je etapu dugačku 102,2 kilometra prešao za dva sata, 54 minuta i osam sekundi.

Drugo mesto zauzeo je Italijan Aleksandro Romele iz ekipe XDS Astana, dok je treći bio vozač ekipe Alpesin-Premijer Teh, Belgijanac Ramzes Debrajn.