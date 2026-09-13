Odbojkaši Srbije doživeli su poraz od Finske na Evropskom prvenstvu, a selektor Krecu objašnjava razloge debakla.
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IMAO JE ŠTA DA PORUČI! Selektor odbojkaša Srbije objasnio razloge debakla protiv Finske!
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Odbojkaši Srbije doživeli su težak poraz od Finske u drugom kolu Evropskog prvenstva sa 3:0 u setovima.
Selektor nape selekcije George Krecu objasnio je razloge debakla Srbije u Tampereu:
Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia
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- Znali smo da imaju dobar servis i da će u određenim trenucima preuzimati rizik. Mislim da je prvi set bio potpuno ravnopravan, igralo se poen za poen negde do 13. ili 14. poena. Onda smo napravili nekoliko grešaka na prijemu koje nam se inače ne dešavaju. Takvih stvari nije bilo čak ni tokom Lige nacija - rekao je Krecu.
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