- Znali smo da imaju dobar servis i da će u određenim trenucima preuzimati rizik. Mislim da je prvi set bio potpuno ravnopravan, igralo se poen za poen negde do 13. ili 14. poena. Onda smo napravili nekoliko grešaka na prijemu koje nam se inače ne dešavaju. Takvih stvari nije bilo čak ni tokom Lige nacija - rekao je Krecu.