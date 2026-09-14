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Crnogorski borac Vaso "Psihopata" Bakočević nastavlja avanturu u profesionalnom boksu. Posle nove pobede u Prijedoru, gde je savladao Kenana Ćatića (skor 8-30-1) i popravio svoj učinak na tri trijumfa i jedan poraz, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti.

Odmah nakon borbe, Bakočević je direktno prozvao Filipa Hrgovića, aktuelnog IBF prvaka sveta u teškoj kategoriji, i poslao poruku koja je odjeknula regionalnom borilačkom scenom:

- Još par komada i izazivam Filipa Hrgovića! Ne zajebavam se. Kada mene mogu izazivati reperi i kriminalci, mogu i ja profi boksera. Ne kažem da bih pobedio i da smo ista kilaža, ali Hrgoviću, "I am coming" - poručio je Bakočević.

1/5 Vidi galeriju Vaso Bakočević debitovao u boksu Foto: Printscreen / Arena sport

Ovo nije prvi put da Bakočević javno govori o meču sa hrvatskim teškašem. Pominjao ga je još 2022. godine kada je počeo ozbiljnije da se okreće profesionalnom boksu, ali do konkretne organizacije duela do sada nije došlo.

Jasno je da se dvojica boraca nalaze na potpuno različitim nivoima u profesionalnom boksu, posebno ako se uzme u obzir da je Hrgović na samom vrhu sveta nakon što je u londonskoj O2 Areni savladao Mozesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF pojas. Ipak, to Bakočevića ne sprečava da nastavi sa prozivkama - plan mu je da zabeleži još nekoliko pobeda, a potom, kako sam kaže, izazove hrvatskog šampiona.

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