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Proteklog vikenda održani su bokserski mečevi prvog kola Regionalnih liga Srbije - Vojvodina, Beograd i Šumadija.

"Prvo kolo proteklo je u znaku kvalitetnih, borbenih i uzbudljivih mečeva, a posebno raduje veliki broj mladih takmičara koji su dobili priliku da kroz ligaški sistem stiču dragoceno iskustvo, napreduju i grade svoj takmičarski put. Takmičenje je još jednom potvrdilo značaj regionalnog povezivanja klubova, kao i stvaranja kvalitetne i stabilne baze za dalji razvoj boksa i borilačkog sporta u Srbiji", navode iz Srpskog bokserskog saveza.

U sportskoj sali "Mostonga" u Somboru održano je 1. kolo Regionalne lige Vojvodine.

Mečevi i rezultati:

U15 kadetkinje: Anja Piva (BK Sombor) - Nina Martić (BK Patriote) 2:1.

U15 kadeti: Uroš Kotur (BK Inđija) - Mirko Vuković (BK Patriote) 1:2.

U19 omladinci: Jovan Jeftić (BK Patriote) - Đorđe Marković (BK Sombor) RSC/1, Relja Mudrić (BK Inđija) - Luka Nedeljković (BK Konstantin) RSC/1, Mihajlo Ristić (BK Sombor) - Andrej Bolorin (BK Patriote) RSC/2, Strahinja Domazetovski (BK Mementomori) - Bogdan Marković (BK Konstantin) 3:0.

Seniorke: Ljubica Gluševac (BK Mementomori) - Nedeljka Petrović (BK Sombor) 0:3.

Seniori: Jovan Babić (BK Patriote) - Jovan Žikić (BK Sombor) AB/2, Dimitrije Babić (BK Apatin) - Ignjat Miletić (BK Patriote) 0:3, Edvard Đođević (BK Patriote) - Andrej Ilić (BK Inđija) 0:3.

Sparinzi: juniori 70Kg Jovan Suler (BK Mementomori) - Bogdan Kukić (BK Apatin), kadeti 70 kg Marko Bodrožić (BK Inđija) - Sava Pušić (BK Mementomori), seniori 85 kg Veljko Domazetovski (BK Mementomori) - Aleksandar Jošić (BK Patriote).

U Tehničkoj školi u Smederevu održan je bogat program boks mečeva u kategorijama U13, U15, U17, U19 i Elita. Publika je imala priliku da vidi ukupno 28 borbi, uz veliki broj kvalitetnih i atraktivnih mečeva.

Mečevi i rezultati:

U19: Lazar Đurđević (BK Greatest) - Mario Petrovski (BK Goša) 0:3, Dimitrije Đekic (BK Boxing Planet) - Boris Dimković (BK SB Belka) 3:0, Aleksandar Jovanović (BK Kalist) - Mateja Velić (BK Radnički KG) 0:3, Dimitrij Viktorović (BK Profesionalac) - Lazar Đorđević (BK Pinki) 0:3, Dalibor Milošev (BK Petrovgrad) - Petar Stojković (BK Boxing Planet) - RSC, 3. runda.

Elita: Aleksandar Beljin (BK Profesionalac) - Đurđaj Jovanović (BK Torpedo) - NC, Dušan Jotić (BK Voždovac) - Tadija Ilić (BK Kalist) 0:3, Stefan Ješić (BK Radnički BG) - Momčilo Janjić (BK Goša) - WO, Filip Awad (BK Smederevac) - Vuk Miljević (BK Kalist) - ABD, 2. Runda, Janko Stanković (BK Smederevac) - Zoran Milić (BK Kalist) 2:1, Filip Janković (BK Pinki) - Vuk Marković (BK Kalist) 3:0, Dimitrije Andrejević (BK CZV) - Uroš Petrović (BK Greatest) 3:0, Petar Savović (BK Profesionalac) - Đorđe Božić (BK Greatest) - RSC, 2. runda, Milovan Drobnjaković (BK Metalac Valjevo) - Veljko Krstić (BK Lagator) 3:0, Vuk Isaković (BK CZV) - Viktor Đorđević (BK Kalist) 1:2, Vasilije Kovčić (BK Greatest) - Mateja Sekulić (BK Voždovac) - RSC, 3. runda.

U13: Rastko Sokolović (BK Omladinac) - Vuk Mirlović (BK Voždovac) 0:3, Damjan Zotov (BK Petros) - Jovan Benović (BK Voždovac) 3:0.

U15: Amel Kadrijević (BK Omladinac) - Lazar Jovanović (BK Radnički) - RSC, 2. Runda, Vuk Mandić (BK Voždovac) - Uros Kovačević (BK Profesionalac) 3:0.

U17: Nina Damjanović (BK Petros) - Jana Nataroš (BK Cement Beočin) - NC, David Simić (BK Petros) - Ognjen Staletović (BK Obrenovac) 0:3, Ognjen Boškovic (BK Milenko Pavlović) - Martin Milivojević (BK Radnički) - RSC, 2. runda, Kerim Ziju (BK Omladinac) - Pavle Stojanović (BK Greatest) - WO, Luka Simić (BK Lagator) - Luka Lazić (BK Voždovac) 1:2, Danilo Aleksić (BK Goša) - Vedran Amzoski (BK Omladinac) - RSC, 2. runda, Dimitrije Amidžić (BK Profesionalac) - Dušan Nekić (BK Greatest) 0:3, Lazar Mandić (BK Greatest) - Gordan Kralik (BK Petrovgrad) - RSC, 2. runda.

Bokseri iz Novog Pazara i okolnih klubova u okviru 1. Kola Regionalne lige Šumadija ostvarili su zapažene rezultate u svojim mečevima, uz nekoliko veoma ubedljivih pobeda prekidom.

Posebno su se istakli borci u kategoriji ELITA, gde su zabeležene dve atraktivne pobede.

Rezultati mečeva:

Omladinci / seniori: 80 kg - Bakir Ličina (Novi Pazar) - Dušan Radenković (Knez Lazar) WP 2:1, 65 kg - Imer Lakota (DSS) - Lazar Lazić (KŠ 037) RSC, 75 kg - Danilo Savić (Ere) - Nemanja Ognjanović (B.K. J. Kursula) WP 0:3.

Elita: 80 kg - Vuk Vukajlović (KŠ 037) - Ahmed Mavrić (Novi Pazar) WP 0:3, 90+kg - Hamza Huseinović (Mladost S.) - Miloš Milunović (Trstenik) pobeda Milunovića RSC-I.

U okviru programa održana su i tri sparing meča mlađih kategorija, koji su poslužili kao dobra provera forme i priprema za naredna takmičenja:

pioniri, 47 kg: Atif Mujović (Olimpikus) - Ahmed Aličković (Novi Pazar) - sparing, pioniri, 37 kg: Adem Ademović (Mladost S.) - Metin Gudžević (Mladost S.) - sparing, Kadeti, 44 kg: Haso Emrović (Novi Pazar) - Kenan Mehonić (Miks) - sparing.