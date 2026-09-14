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Srebrne medalje osvojili su juniorski ženski četverac, juniorski muški četverac, juniorski ženski dubl skul i kadetski muški četverac skul, dok su bronzane pripale juniorskom muškom dubl skulu, kadetskom muškom četvercu, juniorskom ženskom dvojcu i juniorskom mešovitom osmercu.

Srbija je u ukupnom plasmanu zauzela peto mesto sa 44 boda, iza Grčke (102), Turske (94), Rumunije (88) i Bugarske (54). ; Na šampionatu je nastupilo osam reprezentacija.

"Možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom, posebno imajući u vidu da smo nastupili sa mladim veslačima i veslačicama i mladim trenerima koji tek stiču međunarodno iskustvo. Naravno, priželjkivali smo i neku zlatnu medalju i daćemo sve od sebe da tu želju ostvarimo već sledeće godine", rekao je koordinator za mlađe selektivne kategorije Aleksandar Ivković.

1/11 Vidi galeriju VESLANJE OŽIVELO NA ADI CIGANLIJI! Sportski savez Srbije organizovao izbornu regatu mlađih kategorija za Balkanijadu u Turskoj Foto: SSS

Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović ocenio je da osam medalja potvrđuje kvalitet i potencijal mlađih kategorija, dok je rezultat iz Plovdiva označio kao dobar završetak zvanične međunarodne sezone kadeta i juniora. Srpsko veslanje je tokom 2026. godine osvajalo medalje u seniorskoj, mlađoj seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.

Međunarodnu sezonu još nisu završili Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji će 26. i 27. septembra nastupiti na "World Rowing Shanghai Sprints" u Šangaju kao članovi World Team-a.