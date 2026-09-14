BRAVO! OVO JE OGROMAN USPEH: Srbija osvojila osam medalja na Balkanskom šampionatu u veslanju
Srebrne medalje osvojili su juniorski ženski četverac, juniorski muški četverac, juniorski ženski dubl skul i kadetski muški četverac skul, dok su bronzane pripale juniorskom muškom dubl skulu, kadetskom muškom četvercu, juniorskom ženskom dvojcu i juniorskom mešovitom osmercu.
Srbija je u ukupnom plasmanu zauzela peto mesto sa 44 boda, iza Grčke (102), Turske (94), Rumunije (88) i Bugarske (54). ; Na šampionatu je nastupilo osam reprezentacija.
"Možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom, posebno imajući u vidu da smo nastupili sa mladim veslačima i veslačicama i mladim trenerima koji tek stiču međunarodno iskustvo. Naravno, priželjkivali smo i neku zlatnu medalju i daćemo sve od sebe da tu želju ostvarimo već sledeće godine", rekao je koordinator za mlađe selektivne kategorije Aleksandar Ivković.
Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović ocenio je da osam medalja potvrđuje kvalitet i potencijal mlađih kategorija, dok je rezultat iz Plovdiva označio kao dobar završetak zvanične međunarodne sezone kadeta i juniora. Srpsko veslanje je tokom 2026. godine osvajalo medalje u seniorskoj, mlađoj seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji.
Međunarodnu sezonu još nisu završili Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji će 26. i 27. septembra nastupiti na "World Rowing Shanghai Sprints" u Šangaju kao članovi World Team-a.